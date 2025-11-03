 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-03 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 07:10

Kaip rašoma kalendoriuje, pirmadienį yra minimas Šv. Hubertas arba paprasčiau – Medžiotojų diena.

Dienos testas

Kaip rašoma kalendoriuje, pirmadienį yra minimas Šv. Hubertas arba paprasčiau – Medžiotojų diena.

REKLAMA
2

Daug kam medžioklė yra nepriimtina kaip beprasmis žvėrių žudymas. Patys medžiotojai, kurių Lietuvoje yra per 30 tūkst., sako, kad jie reguliuoja laukinių gyvūnų populiaciją, atlieka jų selekciją.

Kaip ten bebūtų, medžioti galima ir teisingus atsakymus šios dienos teste. Taigi, kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Sekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas, antradienio testaspirmadienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (7)
Dienos testas
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (7)
Dienos testas
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (10)
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Minds
Minds
2025-11-03 07:17
galetumet neatsakius pateikti teisinga atsakyma, nes dabar jei nezinai, tai ir nesuzinai kas tiesa...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų