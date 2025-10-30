Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-30 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 07:10

Šis ketvirtadienis yra viena iš nedaugelio dienų, kuriomis neminima kokia nors tarptautinė, pasaulinė ar lietuviška diena. Tad jei turite idėjų, kokia ši diena galėtų būti visiems (pvz., „Cepelininio dangaus“?), galite padaryti tai savo gyvenimo siekiu.

Dienos testas

Šis ketvirtadienis yra viena iš nedaugelio dienų, kuriomis neminima kokia nors tarptautinė, pasaulinė ar lietuviška diena. Tad jei turite idėjų, kokia ši diena galėtų būti visiems (pvz., „Cepelininio dangaus“?), galite padaryti tai savo gyvenimo siekiu.

0

Bet kokiu atveju smagus testas jūsų laukia ir šią bevardę dieną. Kaip žinote, juos sprendžiant gali kilti ir nuotaika, ir naujos idėjos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taigi, kiek šio ketvirtadienio testo klausimų atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Trečiadienio testas, antradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (6)
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą? (nuotr. 123rf.com)
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą? (2)
Dienos testas
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (1)
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

