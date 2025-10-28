Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-28 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 07:10

Antradienį minima Simajudo, Vėlių paminėklų diena. Pirmas žodis yra sudurtas iš Simono ir Judo (bet ne to, kuris išdavė Jėzų).

Dienos testas

Antradienį minima Simajudo, Vėlių paminėklų diena. Pirmas žodis yra sudurtas iš Simono ir Judo (bet ne to, kuris išdavė Jėzų).

0

„Paminėklai“ irgi gražus senas žodis, ypač galvojant apie artėjančias Vėlines ir visų mirusių paminėjimą.

Bet, kol dar esame gyvi, galime paspręsti antradienio testą ir sužinoti ką nors naujo. Arba tiesiog gerai praleisti laiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Dienos testas
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (12)
Dienos testas
Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (8)
Dienos testas
Penktadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (22)

