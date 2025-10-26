Įvairūs testai - kiekvienai dienai!
Atrask įvairius tv3.lt testus – nuo linksmų žinių išbandymų iki asmenybės ir IQ testų. Pasitikrink, kiek žinai, ir smagiai praleisk laiką!
Ketvirtadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Šis ketvirtadienis yra viena iš nedaugelio dienų, kuriomis neminima kokia nors tarptautinė, pasaulinė ar lietuviška diena. Tad jei turite idėjų, kokia ši diena galėtų būti visiems (pvz., „Cepelininio dangaus“?), galite padaryti tai savo gyvenimo siekiu. Bet kokiu atveju smagus testas jūsų laukia ir šią bevardę dieną. Kaip žinote, juos sprendžiant gali kilti ir nuotaika, ir naujos idėjos.
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Kalendoriuje rašoma, kad šį trečiadienį yra minima Pasaulinė žvynelinės diena ir Teismo ekspertų diena. Norint sužinoti, kad žvyneline arba (moksliškai) psoriaze serga 2–3 proc. viso pasaulio žmonių, nereikia būti teismo ekspertu. Ir sprendžiant šio trečiadienio testą juo nereikės būti. Bet geras nusiteikimas tikrai gali padėti testą išspręsti.
Sveikatos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie žmogaus sveikatą?
Sakoma, kad sveikata yra brangiausias turtas. Ir kiekvienas savo kailiu tai labai pajunta, vos tik rimčiau suserga. O naujas tv3.lt sveikatos testas galbūt padės sužinoti ką nors naujo ir dėl to mažiau sirgti. Taigi, kiek klausimų iš sveikatos testo atsakysite teisingai? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Antradienį minima Simajudo, Vėlių paminėklų diena. Pirmas žodis yra sudurtas iš Simono ir Judo (bet ne to, kuris išdavė Jėzų). „Paminėklai“ irgi gražus senas žodis, ypač galvojant apie artėjančias Vėlines ir visų mirusių paminėjimą. Bet, kol dar esame gyvi, galime paspręsti antradienio testą ir sužinoti ką nors naujo. Arba tiesiog gerai praleisti laiką. Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jei tikėsime kalendoriumi, pirmadienį yra minimos Vytauto Didžiojo mirties diena, Žvalgų diena, Kriminalinės policijos diena. Kriminalinės žvalgybos pirmadienio teste nėra, tačiau su Vytautu teks susidurti. Šiaip ar taip jis yra gana svarbus Lietuvos istorijoje. O ir kiti klausimai padės gerai pradėti ar užbaigti dieną. Tad į kiek klausimų teisingai atsakysite šio pirmadienio teste? Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt.
Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?
Jeigu skaitote šias eilutes sekmadienį, tai pirmiausia verta pagalvoti, ar visus laikrodžius pasukote 1 val. atgal. Tuomet geriant rytinę arbatą, kavą galima pasvarstyti, kodėl ir dabar naudojame 60-ies minučių laiko skaičiavimą, kuris atėjo dar iš senovės šumerų ir babiloniečių. O jie gyveno maždaug prieš 5 tūkst. metų. Kaip ten bebūtų, ir be to pasaulyje yra daug įdomių dalykų ir įdomių testų apie juos. Pavyzdžiui, šio šeštadienio testas.
