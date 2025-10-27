Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Pirmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-27 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, pirmadienį yra minimos Vytauto Didžiojo mirties diena, Žvalgų diena, Kriminalinės policijos diena.

Dienos testas

Jei tikėsime kalendoriumi, pirmadienį yra minimos Vytauto Didžiojo mirties diena, Žvalgų diena, Kriminalinės policijos diena.

0

Kriminalinės žvalgybos pirmadienio teste nėra, tačiau su Vytautu teks susidurti. Šiaip ar taip jis yra gana svarbus Lietuvos istorijoje.

O ir kiti klausimai padės gerai pradėti ar užbaigti dieną. Tad į kiek klausimų teisingai atsakysite šio pirmadienio teste?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Sekmadienio testasšeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas.

