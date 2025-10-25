Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-25 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 07:10

Kas bendro gali būti tarp Konstitucijos dienos ir Pasaulinės makaronų dienos, kurios minimos šį šeštadienį, spalio 25 d.?

Dienos testas

Kas bendro gali būti tarp Konstitucijos dienos ir Pasaulinės makaronų dienos, kurios minimos šį šeštadienį, spalio 25 d.?

0

Tikriausiai politika ar politikai, kurie ne tik gali pakeisti Konstituciją, bet ir prikabinti makaronų.

Kaip ten bebūtų, ir be jų pasaulyje yra daug įdomių dalykų ir įdomių testų apie juos. Pavyzdžiui, šio šeštadienio testas. Kaip manote, į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės tv3.lt testai:

Penktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas, antradienio testas, pirmadienio testas, sekmadienio testasšeštadienio testas.

