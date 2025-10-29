Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-29 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 07:10

Kalendoriuje rašoma, kad šį trečiadienį yra minima Pasaulinė žvynelinės diena ir Teismo ekspertų diena.

Dienos testas



2

Norint sužinoti, kad žvyneline arba (moksliškai) psoriaze serga 2–3 proc. viso pasaulio žmonių, nereikia būti teismo ekspertu.

Ir sprendžiant šio trečiadienio testą juo nereikės būti. Bet geras nusiteikimas tikrai gali padėti testą išspręsti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taigi, į kiek šio trečiadienio testo klausimų atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas, penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testas, antradienio testas.

