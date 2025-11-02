 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-02 07:10
Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 07:10

Jeigu vakarykštė diena susijusi su Krikščionybe Lietuvoje, tai sekmadienį minima Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės yra daugiau pagoniška šventė.

Dienos testas

Jeigu vakarykštė diena susijusi su Krikščionybe Lietuvoje, tai sekmadienį minima Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės yra daugiau pagoniška šventė.

1

Kaip sako kai kurie etnologai, seniau lietuviai šią dieną susirinkdavo kapuose, degindavo laužus, dalindavosi maistu ir paminėdavo išėjusius anapilin.

Na, o čia galima pasidalinti žinių šviesa sprendžiant šios dienos testą. Taigi, kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Šeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas, antradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testas.

