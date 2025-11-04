 
Antradienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-04 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 07:10

Ar kada pagalvojote, kodėl laikas neina atgal, po pirmadienio seka antradienis, o Žemė sukasi iš vakarų į rytus? Aišku, yra ir paprastesnių dalykų, kuriais tenka rūpintis kiekvieną rytą.

Dienos testas

Ar kada pagalvojote, kodėl laikas neina atgal, po pirmadienio seka antradienis, o Žemė sukasi iš vakarų į rytus? Aišku, yra ir paprastesnių dalykų, kuriais tenka rūpintis kiekvieną rytą.

0

Testų sprendimas nėra joks rūpestis. Tik malonus laiko praleidimas, kol Žemė sukasi aplink savo ašį ir Saulę, ši aplink save ir Paukščių taku apie juodąją skylę jo centre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

O kiek į šios dienos testo klausimų teisingai atsakysite jūs?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Pirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testastrečiadienio testas, antradienio testas.

