Sekmadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-09 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
2025-11-09 07:10

2025 metai nenumaldomai artėja į pabaigą. Be šio sekmadienio, šiemet liko dar 7 sekmadieniai. O po jų metai bus kiti.

Dienos testas

2025 metai nenumaldomai artėja į pabaigą. Be šio sekmadienio, šiemet liko dar 7 sekmadieniai. O po jų metai bus kiti.

0

Tada minimalioji mėnesinė alga padidės, pensijos padidės, bet vienas dalykas liks toks pats, kaip visada. T.y. visi gyvensime tol, kol mirsime.

Bet kol gyvename, galime tai daryti su šypsena ir naujomis žiniomis kasdien. Ir sekmadienio testas tam pasitarnaus. Į kiek jo klausimų atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Šeštadienio testaspenktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testas.

 

