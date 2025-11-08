 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Šeštadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-11-08 07:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-08 07:10

Jei tikėsime kalendoriumi, šį šeštadienį yra minima Europos sveikos mitybos diena ir Pasaulinė miestų planuotojų diena.

Dienos testas

Jei tikėsime kalendoriumi, šį šeštadienį yra minima Europos sveikos mitybos diena ir Pasaulinė miestų planuotojų diena.

0

Gyventi gerai suplanuotame miete yra ne ką mažiau svarbu, nei tikrai sveikai maitintis.

O miesto planų nesujaukia ir sveiko maisto smegenims gali suteikti ir naujas dienos testas. Kiek klausimų šeštadienio teste atsakysite teisingai?

Kiekvieną dieną naujas testas – didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia yra naujausi pastarosios savaitės naujienų portalo tv3.lt testai:

Penktadienio testas, ketvirtadienio testas, trečiadienio testasantradienio testaspirmadienio testassekmadienio testasšeštadienio testaspenktadienio testas.

