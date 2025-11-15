 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai > Įvairūs

Kurioje stiklinėje yra daugiausiai vandens? Atsakyti teisingai pavyksta akyliausiems

2025-11-15 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 10:00

Ar mėgstate galvosūkius, kurie ne tik priverčia susimąstyti, bet ir lavina protą? Tokios užduotys yra puikus būdas „treniruoti“ smegenis – jie gerina dėmesio koncentraciją, reakciją ir gebėjimą spręsti problemas.

Galvosūkis: kurioje stiklinėje daugiausiai vandens? (nuotr. stop kadras)

Ar mėgstate galvosūkius, kurie ne tik priverčia susimąstyti, bet ir lavina protą? Tokios užduotys yra puikus būdas „treniruoti“ smegenis – jie gerina dėmesio koncentraciją, reakciją ir gebėjimą spręsti problemas.

REKLAMA
5

Reguliariai sprendžiant tokio tipo užduotis, galima pastebimai sustiprinti loginį mąstymą bei gebėjimą greitai rasti sprendimus net sudėtingose situacijose, rašoma jagranjosh.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išbandykite šį testą dabar!

Išbandykite jėgas spręsdami šį galvosūkį: per 5 sekundes nustatykite, kuri iš keturių stiklinių – pažymėtų raidėmis A, B, C ir D – talpina daugiausiai vandens.

REKLAMA
REKLAMA

Skamba paprastai? Palaukite, kol pabandysite. Turite vos 5 sekundes!

Jeigu jums pavyks rasti teisingą atsakymą per šį laiką, sveikiname – priklausote mažam procentui žmonių, turinčių itin aštrų protą ir puikią pastabumo dovaną.

REKLAMA

Šis galvosūkis patikrins jūsų pastabumo įgūdžius, dėmesio koncentraciją ir loginį mąstymą. Norint jį išspręsti, neužteks tik spėjimo – teks įdėmiai įsižiūrėti į detales, kur slypi subtilūs užuominų pėdsakai.

Ekspertai teigia, kad žmonės, gebantys greitai išspręsti tokius uždavinius, dažniausiai pasižymi puikiais problemų sprendimo gebėjimais ir išlavintu loginiu mąstymu.

REKLAMA
REKLAMA

Taigi... ar jau radote, kuri stiklinė talpina daugiausia vandens? Laikas baigiasi... Trys... Du... Vienas... Laikas!

Teisingas atsakymas

Ir štai teisingas atsakymas: daugiausiai vandens yra stiklinėje su sąvaržėle.

Kodėl? Nes sąvaržėlė yra lengviausias iš paveikslėlyje esančių objektų, todėl būtent ši stiklinė gali sutalpinti daugiau vandens nei kitos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų