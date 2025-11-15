Kurioje stiklinėje yra daugiausiai vandens? Atsakyti teisingai pavyksta akyliausiems

Reguliariai sprendžiant tokio tipo užduotis, galima pastebimai sustiprinti loginį mąstymą bei gebėjimą greitai rasti sprendimus net sudėtingose situacijose, rašoma jagranjosh.com.
Išbandykite šį testą dabar!
Išbandykite jėgas spręsdami šį galvosūkį: per 5 sekundes nustatykite, kuri iš keturių stiklinių – pažymėtų raidėmis A, B, C ir D – talpina daugiausiai vandens.
Skamba paprastai? Palaukite, kol pabandysite. Turite vos 5 sekundes!
Jeigu jums pavyks rasti teisingą atsakymą per šį laiką, sveikiname – priklausote mažam procentui žmonių, turinčių itin aštrų protą ir puikią pastabumo dovaną.
Šis galvosūkis patikrins jūsų pastabumo įgūdžius, dėmesio koncentraciją ir loginį mąstymą. Norint jį išspręsti, neužteks tik spėjimo – teks įdėmiai įsižiūrėti į detales, kur slypi subtilūs užuominų pėdsakai.
Ekspertai teigia, kad žmonės, gebantys greitai išspręsti tokius uždavinius, dažniausiai pasižymi puikiais problemų sprendimo gebėjimais ir išlavintu loginiu mąstymu.
Taigi... ar jau radote, kuri stiklinė talpina daugiausia vandens? Laikas baigiasi... Trys... Du... Vienas... Laikas!
Teisingas atsakymas
Ir štai teisingas atsakymas: daugiausiai vandens yra stiklinėje su sąvaržėle.
Kodėl? Nes sąvaržėlė yra lengviausias iš paveikslėlyje esančių objektų, todėl būtent ši stiklinė gali sutalpinti daugiau vandens nei kitos.
