Atsakykite, ką pirmiausia matote paveikslėlyje? Tai išduos jūsų charakterį

Šiame paveikslėlyje aptartos dvi pagrindinės formos, kurias žmonės dažniausiai pamato pirmiausia – kaukolę arba dvynių profilius. Tai gali suteikti įžvalgų apie tai, kaip susidorojate su spaudimu, emocijomis ir santykiais, rašoma okdiario.com.
Pirmiausia pamatėte kaukolę
Jei jūsų akys iš karto nukrypo į kaukolę, yra tikimybė, kad jaučiate daugiau įtampos, nei parodote. Žmonės, kurie pirmiausia pastebi šį vaizdą, dažnai labiau susitelkia į problemas nei į sprendimus.
Galbūt jus kamuoja lėtinis stresas, kylantis dėl darbo, mokyklos ar asmeninės rutinos, kuris pradeda atrodyti kaip jūsų įprasta būsena.
„Tai gali reikšti, kad gyvenate nuolatinio spaudimo būsenoje“, – rašoma teste.
Tokie žmonės dažnai jaučia, kad jų mintys sukasi apie nebaigtas užduotis, griežtus terminus ar situacijas, kurios atrodo nekontroliuojamos. Jie linkę į katastrofinius scenarijus, o šis modelis gali būti tylus nerimo ženklas.
Tikėtina, kad esate žmogus, kuriam labai rūpi, kad viskas būtų gerai. Šis siekis gali duoti puikių rezultatų, tačiau kai perauga į perfekcionizmą, jis pradeda labiau skaudinti nei padėti.
„Jei tai jums pažįstama, galbūt metas šiek tiek atsipalaiduoti. Nebūtina visko išspręsti iš karto – skirkite laiko mažoms, nesusijusioms veikloms, kažkam žaismingam ar kūrybiškam. Tokios akimirkos gali suteikti jūsų smegenims taip reikalingą poilsį“, – patariama teste.
Pirmiausia pamatėte dvynius veidus
Jei pirmas dalykas, kurį pastebėjote, buvo veidų pora profiliu, jūsų dėmesys gali būti labiau nukreiptas į ryšius su kitais, o ne į vidinį stresą. Tikriausiai esate žmogus, kuris daug galvoja apie santykius – romantiškus, platoniškus ar neišspręstus.
„Galbūt išgyvenate kažką emocingo: išsiskyrimą, besitęsiančią santykių problemą ar jausmus žmogui, kuris, regis, nekreipia dėmesio“, – teigiama teste.
Šis vaizdas dažniausiai patraukia žmonių, kurie natūraliai jautrūs socialiniams ženklams, dėmesį. Tokie žmonės labai gerai suvokia, kaip jaučiasi kiti, kartais net labiau nei jie patys.
Tai nebūtinai reiškia, kad esate nerimastingas žmogus, tačiau gali reikšti, jog esate emociškai įsitraukęs. Galbūt mintyse nuolat kartojate pokalbius ar svarstote, ar pasakėte ir pasielgėte teisingai.
„Toks per didelis mąstymas nėra tas pats, kas nerimas, bet vis tiek gali jus išsekinti“, – rašoma teste. Tokiu atveju aiškumas gali atsirasti ne tada, kai sulaukiate kito žmogaus reakcijos, o kai trumpam pasineriate į save.
Šis testas nėra pagrįstas moksliniais tyrimais, tačiau gali būti naudinga savistabos priemonė. Nesvarbu, ar susiduriate su vidine įtampa, ar emociniais trukdžiais, jų atpažinimas yra pirmas žingsnis norint juos valdyti.
„Kartais tai, ką pirmiausia pastebime paveikslėlyje, gali atspindėti tai, kas šiuo metu labiausiai užima mūsų mintis. Šį testą verta vertinti kaip atspirties tašką savirefleksijai, o ne kaip galutinį įvertinimą“, – teigiama teste.
