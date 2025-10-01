Kalendorius
Spalio 1 d., trečiadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie policiją?

2025-10-01 17:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 17:29

Spalio 1 d. minima Lietuvos kelių policijos, o spalio 2 d. – Angelų sargų arba visos policijos diena.

Policijos bendruomenės eitynės Vilniuje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Spalio 1 d. minima Lietuvos kelių policijos, o spalio 2 d. – Angelų sargų arba visos policijos diena.

REKLAMA
2

Tad pamėginkite testą, ką žinote apie policininkus ir policiją!

Kiekvieną dieną naujas testas didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt – jau nuo trečiadienio, spalio 1 d. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia galite rasti antradienio testą, trečiadienio testą, o čia – testą apie „Žalgirio“ pradedamą Eurolygą ir krepšinį arba testa apie kultūrą, dėl kurios ministrą tiek daug kalbama pastaruoju metu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dienos testas
Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (3)
Dienos testas
Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų? (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų