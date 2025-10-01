Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Testai

Trečiadienio testas: ar atsakysite į 8 iš 10 bendrųjų žinių klausimų?

2025-10-01 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-01 07:10

Spalio 1 dieną prasideda paskutinis šių metų ketvirtis. Sprendžiant iš kalendoriaus, trečiadienį vienu metu minima Lietuvos kelių policijos, pagyvenusių žmonių, muzikos ir vegetarų diena.

Spalio 1 dieną prasideda paskutinis šių metų ketvirtis. Sprendžiant iš kalendoriaus, trečiadienį vienu metu minima Lietuvos kelių policijos, pagyvenusių žmonių, muzikos ir vegetarų diena.

0

Ne kiekvienas yra muzikuojantis pagyvenęs policininkas, kuris nevalgo mėsos. Bet kiekvienas gali pabandyti išspręsti naują tv3.lt testą iš paprastų klausimų.

Nes ir daugeliui girdėti dalykai gali būti visai įdomūs, sužadinti geras mintis ir pakelti nuotaiką visai dienai.

Tad pamėginkite testą, ką apie juos žinote!

Kiekvieną dieną naujas testas didžiausiame nemokamame naujienų portale tv3.lt – jau nuo trečiadienio, spalio 1 d. Ir jokių registracijų ar prenumeratų!

Čia galite rasti antradienio testą, testą apie Eurolygą ir krepšinį arba kultūrą.

