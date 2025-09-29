Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie krepšinį, Eurolygą ir lietuvius joje?

2025-09-29 15:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 15:13

Jau antradienį, rugsėjo 30 d, prasideda svarbiausio krepšinio turnyro Europoje naujas sezonas.

Naujas Eurolygos sezonas prasideda

Jau antradienį, rugsėjo 30 d, prasideda svarbiausio krepšinio turnyro Europoje naujas sezonas.

REKLAMA
0

Kartu su Kauno „Žalgiriu“ šį kartą Eurolygoje žaidžia rekordinis komandų skaičius – net 20. Ir pirmą kartą joje pasirodys Dubajaus komanda iš Jungtinių Arabų Emyratų.

Paties krepšinio istorija skaičiuoja jau daugiau kaip 130 metų. Nemenką pėdsaką joje paliko ir Lietuva. O ką apie krepšinį žinote jūs?

Dar daugiau įvairių testų naujienų portale tv3.lt – jau netrukus.

Šiemet visas Eurolygos rungtynes galima stebėti per „Go3“ televiziją. O Kauno „Žalgirio“ pasirodymus – per TV3, ir naujienų portale tv3.lt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų