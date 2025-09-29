Dienos testas: ar atsakysite į 8 iš 10 klausimų apie krepšinį, Eurolygą ir lietuvius joje?

Kartu su Kauno „Žalgiriu“ šį kartą Eurolygoje žaidžia rekordinis komandų skaičius – net 20. Ir pirmą kartą joje pasirodys Dubajaus komanda iš Jungtinių Arabų Emyratų.
Paties krepšinio istorija skaičiuoja jau daugiau kaip 130 metų. Nemenką pėdsaką joje paliko ir Lietuva. O ką apie krepšinį žinote jūs?
