Ką pamatėte pirmiau? Atsakymas rodo, ar esate lyderis

Svarbu atkreipti dėmesį į patį pirmą pamatytą vaizdinį, nes geriau į paveikslėlį įsižiūrėję neabejotinai jų pastebėsite ir daugiau.
Įsižiūrėkite į šį paveikslėlį ir pasakykite, ką matote. Priklausomai nuo to galima nuspėti, koks žmogus esate.
Ką matote pirmiau?
Du krokodilai. Tikėtina, kad visuomet stengiatės kontroliuoti situaciją ir prisiimti visą atsakomybę. Tačiau nesate brutalūs tironai – labiau atidūs ir dėmesingi vadybininkai, vadovai ir lyderiai.
Paukštis. Galbūt esate nieko prieš būti vedami slidžiais ir sudėtingais šio gyvenimo takeliais į žvaigždes. Tai nereiškia, kad neturite savo nuomonės, tačiau dažnai nusileidžiate kitiems ir einate į kompromisus. Būtent tai jus padaro nuoširdžiais ir komunikabiliais žmonėmis.
