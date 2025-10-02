Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ką pamatėte pirmiau? Atsakymas rodo, ar esate lyderis

2025-10-02 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-10-02 14:50

Optinės apgaulės ir įvairūs testai, klausiantys „ką pirmiau pastebėjote?“, iš pirmo žvilgsnio atrodo tik kaip smagus žaidimas. Tačiau psichologai pabrėžia, kad tokie paprasti testai kartais tikrai gali atskleisti įvairius žmogaus ypatumus, mąstymo stilių ar nusiteikimą.

Ką matote paveikslėlyje? (brightside nuotr.)

Optinės apgaulės ir įvairūs testai, klausiantys „ką pirmiau pastebėjote?", iš pirmo žvilgsnio atrodo tik kaip smagus žaidimas. Tačiau psichologai pabrėžia, kad tokie paprasti testai kartais tikrai gali atskleisti įvairius žmogaus ypatumus, mąstymo stilių ar nusiteikimą.

4

Svarbu atkreipti dėmesį į patį pirmą pamatytą vaizdinį, nes geriau į paveikslėlį įsižiūrėję neabejotinai jų pastebėsite ir daugiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įsižiūrėkite į šį paveikslėlį ir pasakykite, ką matote. Priklausomai nuo to galima nuspėti, koks žmogus esate. 

Ką matote pirmiau?

Du krokodilai. Tikėtina, kad visuomet stengiatės kontroliuoti situaciją ir prisiimti visą atsakomybę. Tačiau nesate brutalūs tironai – labiau atidūs ir dėmesingi vadybininkai, vadovai ir lyderiai.

Paukštis. Galbūt esate nieko prieš būti vedami slidžiais ir sudėtingais šio gyvenimo takeliais į žvaigždes. Tai nereiškia, kad neturite savo nuomonės, tačiau dažnai nusileidžiate kitiems ir einate į kompromisus. Būtent tai jus padaro nuoširdžiais ir komunikabiliais žmonėmis.

