Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ką matote paveikslėlyje? Nustebsite, ką tai išduos apie jūsų charakterį

2025-09-29 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 16:15

Ar kada susimąstėte, kad tai, ką pamatote pirmiausia paveikslėlyje, gali atskleisti jūsų charakterį? Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu itin išpopuliarėjo įvairūs optinės iliuzijos testai. Jie veikia paprastai: jūs žvilgtelite į paveikslėlį, išsirenkate elementą, kuris labiausiai krenta į akis, o atsakyme randate netikėtai taiklių įžvalgų apie save.

Optinė iliuzija (nuotr. socialinių tinklų)

Ar kada susimąstėte, kad tai, ką pamatote pirmiausia paveikslėlyje, gali atskleisti jūsų charakterį? Socialiniuose tinkluose pastaruoju metu itin išpopuliarėjo įvairūs optinės iliuzijos testai. Jie veikia paprastai: jūs žvilgtelite į paveikslėlį, išsirenkate elementą, kuris labiausiai krenta į akis, o atsakyme randate netikėtai taiklių įžvalgų apie save.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent toks testas – su mišku, kalnais ir dangumi – susilaukė didžiulio dėmesio. Šiuo testu pasidalijo skaitytoja Marina, rašoma timesofindia.com.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip atlikti testą?

Pažvelkite į paveikslėlį, kuriame matyti trys elementai: miškas, kalnai ir dangus. Nesvarbu, kiek laiko žiūrėsite – svarbiausia, ką pamatysite pirmiausia. Tai ir bus raktas į testo interpretaciją.

REKLAMA

Jei pirmiausia pamatėte mišką:

„Ieškote atramos ir stabilumo, bet galbūt jaučiatės šiek tiek pasimetę kasdienio gyvenimo šurmulyje.

Miškas simbolizuoja jūsų ryšį su gamta, poreikį pabūti vienatvėje ir atgauti energiją tyloje. Tai ženklas, kad turėtumėte „įžeminti“ save ir leisti sau pailsėti nuo miesto ritmo“, – aiškina Marina.

REKLAMA
REKLAMA

Jei pirmiausia pamatėte kalnus:

„Jūsų dėmesys kalnams kalba apie iššūkius, kuriuos šiuo metu turite įveikti. Esate tikslo siekiantis žmogus, susitelkęs į savo viršūnę.

Tačiau nepamirškite, kad kopimas reikalauja jėgų – galbūt esate šiek tiek pavargę nuo nuolatinio judėjimo aukštyn. Tai priminimas vertinti ne tik rezultatą, bet ir pačią kelionę“, – sako ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jei pirmiausia pamatėte dangų:

„Jūsų mintys sutelktos į ateitį – daug galvojate ir svajojate. Dangus simbolizuoja laisvę, dvasinius ieškojimus, o kartais – pabėgimą nuo realybės į sapnų pasaulį.

Jei pirmiausia pamatėte dangų, paklauskite savęs: ar nekylate per aukštai? O gal, priešingai, jums trūksta šio lengvumo ir erdvumo jūsų gyvenime?“, – pastebi Marina.

REKLAMA

Kiek šio testo rezultatai jums atitiko? Galbūt atpažinote save arba atradote kažką naujo apie savo vidinį pasaulį?

Vis dėlto svarbu suprasti, kad tai tik žaidybinės formos testas, neturintis mokslinio pagrindo. Į jo rezultatus reikėtų žvelgti lengvai ir smalsiai, o ne kaip į rimtą asmenybės analizę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų