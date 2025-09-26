Štai ką intymaus išduoda kojų forma: patiks ne visoms

Kojų forma gali būti informatyvi, siekiant daugiau sužinoti apie save.
Ką kojų forma atskleidžia apie jus?
A variantas
Esate itin sąžininga moteris. Iš kitų išsiskiriate lipšniu charakteriu ir ypatingu nuoširdumu. Esate drovi. Tai pasireiškia tiek bendraujant su kitais žmonėmis, tiek asmeniniuose santykiuose.
Tokios moterys niekada pirmos neparodo iniciatyvos, tačiau jei pasitiki žmonėmis, juos prisileidžia labai arti.
B variantas
Esate energinga, net šiek tiek agresyvi. Dažniausiai vyrai jūsų bijo dėl jūsų veržlumo ir aktyvumo. Stenkitės elgtis šiek tiek ramiau, nesijaudinkite dėl smulkmenų.
C variantas
Šios moterys dažniausiai elgiasi paviršutiniškai. Jų nedomina ilgalaikiai santykiai, persmelkti meilės ir romantikos. Švelnumą ir romantišką nusiteikimą dažniausiai keičia žaismingumas ir originalumas.
Nors toks bruožas dažnai traukia vyrus, vis dėlto ilgų ir romantiškų santykių dažniausiai užmegzti nepavyksta.
D variantas
Tai labiausiai paplitusi kojų forma. Dažniausiai tokios moterys trokšta būti vyro asistentėmis, leidžia jiems vadovauti ir lyderiauti. Tokios moterys nesistengia konkuruoti, įprastai sutinka su įvairiais vyrų užmojais.
