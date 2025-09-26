Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Štai ką intymaus išduoda kojų forma: patiks ne visoms

2025-09-26 18:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 18:35

Jeigu norite šį tą naujo sužinoti apie save, tereikės atidžiau veidrodyje apžiūrėti savo kojas. Pasak psichologų, kojų forma gali atskleisti tam tikrų, kartais netgi intymių detalių apie jūsų charakterį.

Kojų forma (nuotr. soc. tinklų)

Jeigu norite šį tą naujo sužinoti apie save, tereikės atidžiau veidrodyje apžiūrėti savo kojas. Pasak psichologų, kojų forma gali atskleisti tam tikrų, kartais netgi intymių detalių apie jūsų charakterį.

REKLAMA
0

Kojų forma gali būti informatyvi, siekiant daugiau sužinoti apie save.

Ką kojų forma atskleidžia apie jus?

A variantas

Esate itin sąžininga moteris. Iš kitų išsiskiriate lipšniu charakteriu ir ypatingu nuoširdumu. Esate drovi. Tai pasireiškia tiek bendraujant su kitais žmonėmis, tiek asmeniniuose santykiuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokios moterys niekada pirmos neparodo iniciatyvos, tačiau jei pasitiki žmonėmis, juos prisileidžia labai arti. 

REKLAMA
REKLAMA

B variantas

Esate energinga, net šiek tiek agresyvi. Dažniausiai vyrai jūsų bijo dėl jūsų veržlumo ir aktyvumo. Stenkitės elgtis šiek tiek ramiau, nesijaudinkite dėl smulkmenų. 

REKLAMA

C variantas

Šios moterys dažniausiai elgiasi paviršutiniškai. Jų nedomina ilgalaikiai santykiai, persmelkti meilės ir romantikos. Švelnumą ir romantišką nusiteikimą dažniausiai keičia žaismingumas ir originalumas.

Nors toks bruožas dažnai traukia vyrus, vis dėlto ilgų ir romantiškų santykių dažniausiai užmegzti nepavyksta. 

Kojų forma  

D variantas

Tai labiausiai paplitusi kojų forma. Dažniausiai tokios moterys trokšta būti vyro asistentėmis, leidžia jiems vadovauti ir lyderiauti. Tokios moterys nesistengia konkuruoti, įprastai sutinka su įvairiais vyrų užmojais. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų