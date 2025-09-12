Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ant kurios kėdės atsisėstumėte? Nustebsite, ką tai išduos apie jus

2025-09-12 11:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-12 11:20

Įsivaizduokite situaciją: jūs įžengiate į posėdžio kambarį, kuriame jau sėdi vienas žmogus. Aplinkui yra devynios laisvos kėdės. Klausimas paprastas – ant kurios kėdės atsisėstumėte?

Psichologinis testas - pasirinkite kėdę (nuotr. LinkedIn)

Įsivaizduokite situaciją: jūs įžengiate į posėdžio kambarį, kuriame jau sėdi vienas žmogus. Aplinkui yra devynios laisvos kėdės. Klausimas paprastas – ant kurios kėdės atsisėstumėte?

REKLAMA
0

Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip atsitiktinis sprendimas, tačiau psichologai sako, kad jūsų pasirinkimas gali daug pasakyti apie jus – jūsų instinktus, socialinius įpročius, lyderystės polinkius bei pasitikėjimą savimi nepažįstamoje aplinkoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo testu „LinkedIn“ pasidalijo Sastry Jandhyala, „Cyano Foods India“ ir „Crennis First Life on Earth“ įkūrėjas bei nacionalinis vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Kėdžių analizė

Kėdės 1, 2, 3

Šios vietos rodo norą sėstis šalia autoriteto figūros. Tai reiškia, kad esate bendradarbiaujantis, draugiškas ir linkęs kurti santykius.

REKLAMA

Interpretacija: vertinate komandą ir bendravimą, jums nesunku užmegzti ryšį net su lyderio pozicijoje esančiais žmonėmis.

Kėdė 4

Tai vadinamoji „galios vieta“ – tiesiai priešais kitą žmogų. Jūsų pasirinkimas rodo pasitikėjimą savimi, lyderystės savybes arba polinkį mesti iššūkius.

Interpretacija: esate ryžtingas ir drąsus, nebijote atsidurti dėmesio centre ar imtis iniciatyvos.

REKLAMA
REKLAMA

Kėdės 5, 6

Šios vietos atspindi labiau formalią, atsargią laikyseną. Gerbiate ribas, jums svarbi tvarka ir struktūra. Nesate linkęs į atvirą konfrontaciją, bet visada pasiruošęs stebėti ir prisidėti.

Interpretacija: esate analitiškas ir diplomatiškas, turite gerą hierarchijos suvokimą.

Kėdės 7, 8

Jei renkatės šias vietas, tikėtina, kad esate intravertiškesnis arba iš pradžių norite likti nepastebėtas. Tokie žmonės mėgsta stebėti, analizuoti situaciją ir tik tada imtis veiksmų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Interpretacija: esate strategiškas ir apmąstantis, dažnai tampate „užkulisių“ planuotoju ar tylia įtaka komandai.

Kėdė 9

Ši vieta rodo balansą – jūs pakankamai arti, kad dalyvautumėte, bet kartu išlaikote atstumą. Tai reiškia, kad jums patogu būti šalia kitų, bet neprarandate savo nepriklausomybės.

Interpretacija: esate pasitikintis, bet subalansuotas žmogus – jungiate prieinamumą ir savarankiškumą.

REKLAMA

Kodėl tai svarbu darbo aplinkoje?

Darbo susitikimuose net ir toks paprastas pasirinkimas, kaip kėdės vieta, gali parodyti daug apie žmogų.

Tai lemia:

  • pokalbio kryptį,
  • jūsų aktyvumą diskusijoje,
  • polinkį vadovauti ar sekti kitus.

Suprasdami kūno kalbą, socialinius signalus ir net sėdėjimo pasirinkimą, galite geriau suvokti tiek save, tiek kitus – ir pagerinti komandinę dinamiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų