Ant kurios kėdės atsisėstumėte? Nustebsite, ką tai išduos apie jus

Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip atsitiktinis sprendimas, tačiau psichologai sako, kad jūsų pasirinkimas gali daug pasakyti apie jus – jūsų instinktus, socialinius įpročius, lyderystės polinkius bei pasitikėjimą savimi nepažįstamoje aplinkoje.
Šiuo testu „LinkedIn“ pasidalijo Sastry Jandhyala, „Cyano Foods India“ ir „Crennis First Life on Earth“ įkūrėjas bei nacionalinis vadovas.
Kėdžių analizė
Kėdės 1, 2, 3
Šios vietos rodo norą sėstis šalia autoriteto figūros. Tai reiškia, kad esate bendradarbiaujantis, draugiškas ir linkęs kurti santykius.
Interpretacija: vertinate komandą ir bendravimą, jums nesunku užmegzti ryšį net su lyderio pozicijoje esančiais žmonėmis.
Kėdė 4
Tai vadinamoji „galios vieta“ – tiesiai priešais kitą žmogų. Jūsų pasirinkimas rodo pasitikėjimą savimi, lyderystės savybes arba polinkį mesti iššūkius.
Interpretacija: esate ryžtingas ir drąsus, nebijote atsidurti dėmesio centre ar imtis iniciatyvos.
Kėdės 5, 6
Šios vietos atspindi labiau formalią, atsargią laikyseną. Gerbiate ribas, jums svarbi tvarka ir struktūra. Nesate linkęs į atvirą konfrontaciją, bet visada pasiruošęs stebėti ir prisidėti.
Interpretacija: esate analitiškas ir diplomatiškas, turite gerą hierarchijos suvokimą.
Kėdės 7, 8
Jei renkatės šias vietas, tikėtina, kad esate intravertiškesnis arba iš pradžių norite likti nepastebėtas. Tokie žmonės mėgsta stebėti, analizuoti situaciją ir tik tada imtis veiksmų.
Interpretacija: esate strategiškas ir apmąstantis, dažnai tampate „užkulisių“ planuotoju ar tylia įtaka komandai.
Kėdė 9
Ši vieta rodo balansą – jūs pakankamai arti, kad dalyvautumėte, bet kartu išlaikote atstumą. Tai reiškia, kad jums patogu būti šalia kitų, bet neprarandate savo nepriklausomybės.
Interpretacija: esate pasitikintis, bet subalansuotas žmogus – jungiate prieinamumą ir savarankiškumą.
Kodėl tai svarbu darbo aplinkoje?
Darbo susitikimuose net ir toks paprastas pasirinkimas, kaip kėdės vieta, gali parodyti daug apie žmogų.
Tai lemia:
- pokalbio kryptį,
- jūsų aktyvumą diskusijoje,
- polinkį vadovauti ar sekti kitus.
Suprasdami kūno kalbą, socialinius signalus ir net sėdėjimo pasirinkimą, galite geriau suvokti tiek save, tiek kitus – ir pagerinti komandinę dinamiką.
