  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ką pirmiau pastebite šiame paveikslėlyje? Nustebsite, ką tai išduoda apie jus

2025-08-14 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 18:10

Kartais tokie paprasti dalykai, kaip paveikslėlis socialiniuose tinkluose, gali priversti susimąstyti apie save labiau nei rimti psichologiniai testai. Optinės iliuzijos dažnai atrodo kaip paprasti žaidimai akims, tačiau jos gali atskleisti įdomių detalių apie mūsų charakterį, įpročius ar net tai, kaip elgiamės santykiuose.

Ką pirmiau pastebite paveikslėlyje? (nuotr. TikTok / stop kadras)

Žinoma, tokius testus reikėtų vertinti su humoru ir nepriimti kaip galutinės tiesos, bet kartais smagu patikrinti, ar aprašymas „pataiko į dešimtuką“, ar visai neatitinka jūsų asmenybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įsidėmėkite, ką pastebite pirmiau

Tai, ką pamatysite pirmiausia, atskleis, ar esate lengvai bendraujantis, ar santūrus santykiuose, rašoma timesofindia.indiatimes.com.

Internete išpopuliarėjęs asmenybės testas, kuriuo pasidalijo Mia Yilin, teigia, kad iš to, ką pirmiausia pamatote – apšalusį medį ar liūtą – galima sužinoti, ar esate atsipalaidavęs ir draugiškas ar labiau uždaras santykiuose.

Optinės iliuzijos asmenybės testai – tai linksmi ir paprasti būdai per kelias sekundes „perprasti“ žmogų. Tokios keistos nuotraukos dažnai slepia vieną ar kelis elementus, o jų pagrindas – psichologija. Tai, ką žmogus pastebi pirmiausia, gali nemažai pasakyti apie jo tikrąją prigimtį.

Testas paprastas: atsipalaiduokite, pažvelkite į nuotrauką ir įsidėmėkite, kas pirmiausia patraukė jūsų dėmesį. Tada perskaitykite apačioje pateiktą atsakymą.

1. Jei pirmiausia pamatėte apšalusį medį

Tai rodo, kad romantiniuose santykiuose esate labiau uždaras. Retai kada žengiate pirmą žingsnį – dažniausiai laukiate, kol iniciatyvą parodys kitas žmogus. Tai atskleidžia jūsų atsargų būdą.

Jums reikia laiko, kad visiškai pasitikėtumėte žmogumi, be to, esate natūraliai intravertiškas.

Iš pradžių kiti gali pagalvoti, kad esate drovus ar net jaučiatės nejaukiai, tačiau geriau jus pažinę jie supranta, kad esate geraširdis žmogus, turintis puikų humoro jausmą.

2. Jei pirmiausia pamatėte liūtą

Tai gali reikšti, kad esate mėgstantis pramogas, ekstravertiškas ir lengvai bendraujantis žmogus.

Jums natūraliai sekasi sutarti su visais, kuriuos sutinkate. Nors nemėgstate būti vienas, esate pakankamai protingas, kad vengtumėte bereikalingų dramų ir chaoso. Jūsų natūraliai šilta ir maloni energija traukia kitus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

