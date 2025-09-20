Kalendorius
Ką pirmiausia pamatėte paveikslėlyje? Išduos apie jus tiesą

2025-09-20 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 10:20

Optinės iliuzijos ne tik leidžia smagiai praleisti laiką, bet ir gali suteikti įžvalgų apie tai, kaip veikia mūsų smegenys, o kiti teigia, kad tai, ką pirmiausiai matome paveikslėlyje, gali išduoti netikėtų įdomybių apie mus pačius.

Optinė apgaulė (nuotr. TikTok / stop kadras)

Optinės iliuzijos ne tik leidžia smagiai praleisti laiką, bet ir gali suteikti įžvalgų apie tai, kaip veikia mūsų smegenys, o kiti teigia, kad tai, ką pirmiausiai matome paveikslėlyje, gali išduoti netikėtų įdomybių apie mus pačius.

0

Mokslininkai mano, kad optinės iliuzijos gali padėti geriau suprasti, kaip regėjimas ir smegenys dirba kartu. Šie vaizdai apgauna mūsų protą, naudojant spalvas, šviesą ir raštus, kad sukurtų klaidinančius ar dviprasmiškus vaizdus.

Gali pasirodyti, kad matote tai, ko iš tikrųjų nėra. Ir kadangi visi esame skirtingi, jūs galite pamatyti visai ką kita nei kitas žmogus, rašo mirror.co.uk.

Kai kurie žmonės tiki, kad optinės iliuzijos taip pat gali būti naudojamos kaip asmenybės testai, kai paveikslėlyje galima įžvelgti kelis skirtingus dalykus. Pirmasis dalykas, kurį pamatote, esą gali atskleisti tam tikrų detalių apie jūsų asmenybę.

Ką pamatėte pirmiausia ir ką tai išduoda?

Neseniai psichologė Marina Neuralean „TikTok“ platformoje pasidalijo optine iliuzija. Pasak turinio kūrėjos, pirmasis dalykas, kurį pamatysite pažvelgę į vaizdą, gali atskleisti, kaip lengvai atsiveriate kitiems.

Pasidalijusi gamtos peizažą primenančiu vaizdu, Marina paklausė: „Ką pirmiausia pamatėte šiame paveikslėlyje? Kas iškart patraukė jūsų akį? Tai testas – optinė iliuzija, atskleidžianti, kaip lengvai atsiveriate kitiems.“

Dažniausiai žmonės pamato arba krioklį, arba pandą / mešką, ir tai, ką pamatėte pirmiausia, gali atskleisti kai kuriuos jūsų asmenybės bruožus. Tad ką reiškia tai, ką pamatėte pirmiausia?

„Jeigu pirmiausia pastebėjote krioklį, tai reiškia, kad lengvai atsiveriate kitiems ir greitai užmezgate naujus ryšius, – paaiškino Marina. – Save matote kaip atvirą žmogų. Jūsų paprastumas ir lengvumas traukia kitus. Taip pat esate puikus klausytojas ir gebate nuoširdžiai patarti.“

Vis dėlto, anot Marinos, tokio tipo asmenybė turi ir trūkumų. Ji paaiškino, kad egzistuoja rizika, jog kiti gali jus laikyti „pernelyg pozityviu žmogumi, kuris neturi problemų“.

Taip yra todėl, kad galbūt noriai padedate kitiems spręsti jų sunkumus, tačiau savo problemas mieliau tvarkotės vieni. Šio tipo žmonės gali vertinti nepriklausomybę, bet giliai viduje trokšta, kad šalia būtų, į ką atsiremti.

Tačiau, jeigu pirmiausia pamatėte mešką ar pandą, pasak Marinos, jūs esate priešingas tipas. Ji paaiškino:

„Iš išorės galite atrodyti mielas ir draugiškas, bet į savo širdį žmonių neįsileidžiate lengvai. Paprastai jums prireikia daug laiko, kol kuo nors pradėsite pasitikėti. Be to, sunkiai paleidžiate praeitį.“

Anot psichologės, tai dažnai susiję su „traumuojančia patirtimi“ iš praeities. Tačiau būti atsargiam ir stengtis nebekartoti praeities klaidų nebūtinai yra blogai, pabrėžė ji.

