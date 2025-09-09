Kaip laikote rašiklį? Nepatikėsite, ką tai išduoda apie jus

Tokie asmenybės testai šiandien tampa labai populiarūs. Nors jie nepagrįsti jokiais moksliniais įrodymais, jie leidžia smagiai pažvelgti į savo savybes, kurių kiti galbūt net nepastebi.
Tokie testai leidžia pažvelgti, kas jums aptinka, kaip galvojate ir net kaip tvarkotės su emocijomis. Tai tarsi veidrodis, nukreiptas į mūsų vidinį pasaulį.
Šis konkretus „rašiklio laikymo stiliaus“ testas, pasidalintas „Instagram“, tapo tikru hitu socialiniuose tinkluose. Jis analizuoja jūsų savybes pagal tai, kaip laikote rašiklį.
Jis nėra pagrįstas mokslinės psichologijos žiniomis, veikiau „liaudiškomis“ interpretacijomis. Kaip atlikti šį testą? Atsipalaiduokite ir giliai įkvėpkite. Tada paimkite rašiklį ir apsimeskite, kad rašote (arba kažką rašykite). Laikydami rašiklį rankoje, atkreipkite dėmesį į savo pirštus. Kaip laikote rašiklį?
Dabar pažvelkite į paveikslėlį, rašo themindsjournal.com. Kuris iš keturių skirtingų rašiklio laikymo stilių labiausiai primena jūsiškį?
Rašiklio laikymo stiliai ir jų interpretacijos
1. Tarp nykščio, smiliaus ir vidurinio piršto
Jei laikote rašiklį tarp nykščio, smiliaus ir vidurinio piršto, jūsų asmenybė yra subalansuota, rami ir patikima. Šį laikymo stilių galima pavadinti „normaliu“, būdingu praktiškam, apgalvotam ir prisitaikančiam žmogui.
Šis stilius rodo, kad turite gerą emocijų kontrolę ir sugebate tvarkytis su stresu. Tačiau, nors dažnai atrodote stabilus ir patikimas, kartais jums gali pritrūkti drąsos. Nemėgstate kelti bangų ar provokuoti konfliktų.
2. Tarp smiliaus ir vidurinio piršto
Jei laikote rašiklį tarp smiliaus ir vidurinio piršto, greičiausiai esate laisvos dvasios, nestandartinė ir nepriklausoma asmenybė. Šis stilius rodo, kad turite daug kūrybingumo, nemėgstate griežtų taisyklių, nenorite būti įsprausti į rėmus ir gyvenimą priimate žaismingai bei nerūpestingai.
Galite būti sąmojingi ir linksmi, bet kartais – neatsargūs ar nepraktiški. Dažnai atrodote kaip laukinis vaikas ar maištininkas, kuris „eina savu keliu“.
3. Nykštys uždengia pirštus
Jei laikydami rašiklį apgaubiate smilių ar vidurinį pirštą nykščiu, tai rodo, kad esate atsargus ir kartais kontroliuojantis žmogus. Šis laikymo stilius leidžia manyti, kad slepiate tikruosius jausmus, lengvai nepasitikite kitais ir vertinate saugumą.
Esate ištikimas ir rūpestingas, bet taip pat užsispyręs ar pernelyg gynybiškas. Tai ženklas žmogaus, kuris nori kontroliuoti savo aplinką.
4. Tarp smiliaus ir nykščio
Jei laikote rašiklį tarp smiliaus ir nykščio, be vidurinio piršto atramos, greičiausiai esate valingas, ryžtingas ir ambicingas žmogus. Remiantis šiuo laikymo stiliumi, jus galima apibūdinti kaip tiesų, tvirtą, su ryškiais lyderystės polinkiais.
Šis stilius rodo žmogų, kuris siekia tikslų su dideliu užsidegimu. Tačiau galite būti impulsyvus ar nekantrus, skubėti į priekį ne visada pagalvodamas apie pasekmes.
Šis rašiklio laikymo stiliaus testas skirtas smagiam laiko praleidimui ir savęs pažinimui, tačiau nėra mokslinis asmenybės tipologijos nustatymo būdas.