Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Kaip laikote rašiklį? Nepatikėsite, ką tai išduoda apie jus

2025-09-09 14:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 14:10

Teigiama, kad tai, kaip laikote rašiklį, gali atskleisti paslėptas tiesas apie jus. Šis testas žaibiškai išpopuliarėjo internete ir nors tai – smagus laiko praleidimo būdas, daugybė žmonių ėmė aiškintis, ką jų rašiklio laikymo stilius išduoda apie juos.

Rašiklio laikymo testas (nuotr. Instagram)

Teigiama, kad tai, kaip laikote rašiklį, gali atskleisti paslėptas tiesas apie jus. Šis testas žaibiškai išpopuliarėjo internete ir nors tai – smagus laiko praleidimo būdas, daugybė žmonių ėmė aiškintis, ką jų rašiklio laikymo stilius išduoda apie juos.

REKLAMA
0

Tokie asmenybės testai šiandien tampa labai populiarūs. Nors jie nepagrįsti jokiais moksliniais įrodymais, jie leidžia smagiai pažvelgti į savo savybes, kurių kiti galbūt net nepastebi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie testai leidžia pažvelgti, kas jums aptinka, kaip galvojate ir net kaip tvarkotės su emocijomis. Tai tarsi veidrodis, nukreiptas į mūsų vidinį pasaulį.

REKLAMA
REKLAMA

Šis konkretus „rašiklio laikymo stiliaus“ testas, pasidalintas „Instagram“, tapo tikru hitu socialiniuose tinkluose. Jis analizuoja jūsų savybes pagal tai, kaip laikote rašiklį.

REKLAMA

Jis nėra pagrįstas mokslinės psichologijos žiniomis, veikiau „liaudiškomis“ interpretacijomis. Kaip atlikti šį testą? Atsipalaiduokite ir giliai įkvėpkite. Tada paimkite rašiklį ir apsimeskite, kad rašote (arba kažką rašykite). Laikydami rašiklį rankoje, atkreipkite dėmesį į savo pirštus. Kaip laikote rašiklį?

Dabar pažvelkite į paveikslėlį, rašo themindsjournal.com. Kuris iš keturių skirtingų rašiklio laikymo stilių labiausiai primena jūsiškį? 

REKLAMA
REKLAMA

Rašiklio laikymo stiliai ir jų interpretacijos

1. Tarp nykščio, smiliaus ir vidurinio piršto

Jei laikote rašiklį tarp nykščio, smiliaus ir vidurinio piršto, jūsų asmenybė yra subalansuota, rami ir patikima. Šį laikymo stilių galima pavadinti „normaliu“, būdingu praktiškam, apgalvotam ir prisitaikančiam žmogui.

Šis stilius rodo, kad turite gerą emocijų kontrolę ir sugebate tvarkytis su stresu. Tačiau, nors dažnai atrodote stabilus ir patikimas, kartais jums gali pritrūkti drąsos. Nemėgstate kelti bangų ar provokuoti konfliktų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

2. Tarp smiliaus ir vidurinio piršto

Jei laikote rašiklį tarp smiliaus ir vidurinio piršto, greičiausiai esate laisvos dvasios, nestandartinė ir nepriklausoma asmenybė. Šis stilius rodo, kad turite daug kūrybingumo, nemėgstate griežtų taisyklių, nenorite būti įsprausti į rėmus ir gyvenimą priimate žaismingai bei nerūpestingai.

REKLAMA

Galite būti sąmojingi ir linksmi, bet kartais – neatsargūs ar nepraktiški. Dažnai atrodote kaip laukinis vaikas ar maištininkas, kuris „eina savu keliu“.

3. Nykštys uždengia pirštus

Jei laikydami rašiklį apgaubiate smilių ar vidurinį pirštą nykščiu, tai rodo, kad esate atsargus ir kartais kontroliuojantis žmogus. Šis laikymo stilius leidžia manyti, kad slepiate tikruosius jausmus, lengvai nepasitikite kitais ir vertinate saugumą.

REKLAMA

Esate ištikimas ir rūpestingas, bet taip pat užsispyręs ar pernelyg gynybiškas. Tai ženklas žmogaus, kuris nori kontroliuoti savo aplinką.

4. Tarp smiliaus ir nykščio

Jei laikote rašiklį tarp smiliaus ir nykščio, be vidurinio piršto atramos, greičiausiai esate valingas, ryžtingas ir ambicingas žmogus. Remiantis šiuo laikymo stiliumi, jus galima apibūdinti kaip tiesų, tvirtą, su ryškiais lyderystės polinkiais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šis stilius rodo žmogų, kuris siekia tikslų su dideliu užsidegimu. Tačiau galite būti impulsyvus ar nekantrus, skubėti į priekį ne visada pagalvodamas apie pasekmes.

Šis rašiklio laikymo stiliaus testas skirtas smagiam laiko praleidimui ir savęs pažinimui, tačiau nėra mokslinis asmenybės tipologijos nustatymo būdas.

Rugsėjo 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.08-09.14: svečiuose – aktorius Kęstutis Cicėnas
Rugpjūčio 31 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.01-09.07: svečiuose – Viktorija Jakučinskaitė
Rugpjūčio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.25-08.31: svečiuose – Žilvinas Žitkus
Rugpjūčio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.18-08.24: svečiuose – dainininkė Renata Norvilė
Rugpjūčio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.11-08.17: svečiuose – dainininkė Ingrida Kazlauskaitė
Rugpjūčio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 08.04-08.10: svečiuose – šokėjas Andrius Kandelis
Liepos 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.28-08.03: svečiuose – į Everestą įkopęs Nerijus Pranckevičius
Liepos 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.21-07.27: svečiuose – vestuvių organizatorė Kristina Kaikarienė
Liepos 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.14-07.20: svečiuose – dainininkas Petras Kazlauskas
Liepos 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.07-07.13: svečiuose – dainininkė Liveta Kazlauskienė
Birželio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.30-07.06: svečiuose – dainininkė Asta Pilypaitė
Birželio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.23-06.29: svečiuose – „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius
Birželio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.16-06.22: svečiuose – atlikėjas ir vedėjas Giedrius Leškevičius
Birželio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.09-06.15: svečiuose – mitybos specialistė Jelena Tulčina
Birželio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.02-06.08: svečiuose – atlikėjas Anatolijus Oleinik
Gegužės 25 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26-06.01: svečiuose – atlikėjas FC Baseball
Gegužės 18 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.19-05.25: svečiuose – atlikėja Ingrida Martinkėnaitė
Gegužės 11 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.12-05.18: svečiuose – atlikėjas Justinas Lapatinskas
Gegužės 4 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.05-05.11: svečiuose – „Pietinia kronikas“ žvaigždė Džiugas Grinys
Balandžio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.28-05.04: svečiuose – Mantas Bertulis
Balandžio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.21-04.27: svečiuose – atlikėja Geltona
Balandžio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.14-04.20: svečiuose – aktorius Ramūnas Rudokas
Balandžio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.07-04.13: svečiuose – Nomeda Marčėnaitė
Kovo 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.31-04.06: svečiuose – dainininkas Andrius Rimiškis
Kovo 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.24-03.30: svečiuose – operos solistė Monika Falcon
Kovo 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.17-03.23: svečiuose – dainininkė Giulija Baužienė
Kovo 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.10-03.16: svečiuose – dainininkė IVEL
Kovo 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 03.03-03.09: svečiuose – Indrė Stonkuvienė
Vasario 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.24-03.02: svečiuose – Aistė Pilvelytė
Vasario 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.17-02.23: svečiuose – Mantas Vaitiekūnas
Vasario 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.10-02.16: svečiuose – Jurijus Smoriginas
Vasario 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 02.03-02.09: svečiuose – Nerijus Juška
Sausio 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.27–02.02: svečiuose – Vita Žiba
Sausio 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.20–01.26: svečiuose – Mantas Wizard
Sausio 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.03–01.19: svečiuose – Tomas Vytautas Raskevičius
Sausio 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 01.06–01.12: svečiuose – dainininkė Indrė Launikonytė
Gruodžio 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.30–01.05 ir ateinantiems metams
Gruodžio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.23–12.29: svečiuose – aktorius Laurynas Jurgelis
Gruodžio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.16–12.22: svečiuose – atlikėja Giedrė Kilčiauskienė
Gruodžio 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.09–12.15: svečiuose – aktorė Gailė Butvilaitė
Gruodžio 1 d. Naglio Šulijos horoskopas 12.02–12.08: svečiuose – atlikėjas Algirdas Grudinskis-Grūdas
Lapkričio 24 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.25–12.01: svečiuose – atlikėjas Merūnas Vitulskis
Lapkričio 17 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.18–11.24: svečiuose – atlikėjas Rokas Yan
Lapkričio 10 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.11–11.17: svečiuose – Aistė Perminaitė
Lapkričio 3 d. Naglio Šulijos horoskopas 11.04–11.10: svečiuose – Mokytoja Veronika
Spalio 27 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.28–11.03: svečiuose – Monika Ostrenkova
Spalio 20 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.21–10.27: svečiuose – Jurga Anusauskienė
Spalio 13 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.14–10.20: svečiuose – Raisa Šarkienė
Spalio 6 d. Naglio Šulijos horoskopas 10.07–10.13: svečiuose – Alanas Chošnou
Rugsėjo 29 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.30–10.06: svečiuose – Maksas Melmanas
Rugsėjo 22 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.23–09.29: svečiuose – Julija Žižė
Rugsėjo 15 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.16–09.22: svečiuose – Kristina Meseguer
Rugsėjo 8 d. Naglio Šulijos horoskopas 09.09–09.15: svečiuose – Reveka Devolskytė
Liepos 7 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.08–07.14: svečiuose – Evgenya Redko
Birželio 30 d. Naglio Šulijos horoskopas 07.01–07.07: svečiuose – Elena Karalienė
Birželio 23 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.24–06.30: svečiuose – Audrius Bružas
Birželio 16 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.17–06.23: svečiuose – Milda Metlovaitė
Birželio 9 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.10–06.17: svečiuose – Kristina Ivanova
Birželio 2 d. Naglio Šulijos horoskopas 06.03–06.09: svečiuose – Nijolė Jagelavičienė
Gegužės 26 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.26–06.02: svečiuose – Emilija Latėnaitė
Gegužės 19 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.20–05.26: svečiuose – Audrė Kudabienė
Gegužės 12 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.13–05.19: svečiuose – Ineta Stasiulytė
Gegužės 5 d. Naglio Šulijos horoskopas 05.06–05.12: svečiuose – Irena Starošaitė
Balandžio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas 04.29–05.05: svečiuose – Eglė Jakštytė
Balandžio 21 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.22–04.28)
Balandžio 14 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.15–04.21)
Balandžio 7 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.08–04.14)
Kovo 31 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (04.01–04.07)
Kovo 24 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.25–03.31)
Kovo 17 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.18–03.24)
Kovo 10 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.11–03.17)
Kovo 3 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (03.04–03.10)
Vasario 25 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.26–03.03)
Vasario 18 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.19–02.25)
Vasario 11 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.12–02.18)
Vasario 4 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (02.05–02.11)
Sausio 28 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.29–02.04)
Sausio 22 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.22–01.28)
Sausio 15 d. Naglio Šulijos horoskopas: sužinokite, kas laukia jūsų (01.15–01.21)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų