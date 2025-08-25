Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai

Kaip manote, kuri moteris atsisukus bus patraukliausia? Nustebsite, ką tai išduos

2025-08-25 14:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 14:22

Asmenybės bruožai nėra pastovūs, jie gali keistis. Tačiau nepaisant to, net ir smulkmenos gali atskleisti, koks žmogus esate. Pažvelkite į šį paveikslėlį ir pasirinkite moterį, kuri labiausiai patraukia jūsų dėmesį – tai atskleis įdomybių apie jūsų charakterį.

Pasirinkite 1 moterį (nuotr. facebook.com)

3

Ar žinojote, kad net, pavyzdžiui, jūsų eisena gali parodyti jūsų pažeidžiamumą? Lygiai taip pat jūsų pasirinkimas gali daug paaiškinti apie jūsų asmenybę.

Pažvelkite į paveikslėlį, kuriame pavaizduotos penkios moterys, atsisukusios nugara. Pasirinkite tą, kuri, jūsų manymu, atsisukusi jums atrodys patraukliausia.

Čia neturimas omenyje grožis pagal įprastus grožio standartus – rinkitės pagal tai, ką jums diktuoja jausmai ir intuicija. Juk grožis prasideda nuo vidaus, rašo en.azvision.az.

Ką atskleidžia jūsų pasirinkta moteris?

Toliau pateikiamas paaiškinimas, ką apie jus atskleidžia jūsų pasirinkimas – pasitikrinkite, ar aprašymas atitiks jus, tačiau atminkite, kad tai ne psichologinis asmenybės testas, o veikiau smagus laiko praleidimo būdas, leidžiantis giliau pažvelgti į save.

Jei pasirinkote 1 numeriu pažymėtą moterį, greičiausiai esate ramus ir pasitikintis savimi žmogus. Nebijote kliūčių ir naujų išbandymų, esate pasiruošę spręsti visas problemas aukštai iškelta galva. Drąsiai imatės naujų dalykų ir entuziastingai darote tai, kas jums patinka.

Jūs lengvai nepasiduodate ir esate atviras bet kokiems pokyčiams. Esate kantrus siekdamas savo tikslų ir sugebate gauti tai, ko norite. Jūs nesate drovus žmogus, priešingai – esate drąsus ir ryžtingas. Žinote, ko norite, ir tai gaunate.

Jei pasirinkote 2 numeriu pažymėtą moterį, tai gali reikšti, kad esate bendraujantis žmogus, kuris labai greitai užmezga ryšį su kitais. Esate šiek tiek naivus ir kartais galite būti lengvabūdis.

Tuo pačiu metu žinote, kaip pasiekti savo tikslą. Mėgstate bendrauti ir dažnai būnate geros, žaismingos nuotaikos. Jūs labiau linkę šypsotis visiems aplinkiniams, nei rodyti savo liūdesį.

Jūs stengiatės išlikti pozityvus ir neimti į širdį blogų ar piktų dalykų. Tačiau tai ne visada pavyksta ir kartais net paprastas neigiamas žodis, pasakytas jums, gali jus nemenkai įskaudinti.

Jei pasirinkote 3 numeriu pažymėtą moterį, tuomet greičiausiai esate kuklus, drovus žmogus. Esate žmogus, kuris ne iškart susibendrauja su kitais, bet laikui bėgant atsiskleidžiate. Jums patinka, kai viskas vyksta pagal planą, ir nelabai mėgstate spontaniškumą.

Esate malonus žmogus, nemėgstate konfliktų. Žvelgiate giliai į sielą, bandydamas suprasti kitų emocijas ir jausmus. Nebijote jaustis nepatogiai, kad kitas žmogus būtų laimingas. Tačiau jums svarbi harmonija, todėl kartais jums reikia pabūti patiems su savimi.

Jei pasirinkote 4 numeriu pažymėtą moterį, tikriausiai esate labai ramus žmogus. Jus sunku sutrikdyti ar supainioti. Jūs labiau pasitikite protu nei širdimi. Žinote, kad galite daug pasiekti, todėl nebijote sunkumų, kurie pasitaiko jūsų kelyje.

Esate išdidus žmogus, gyvenantis harmonijoje su savimi. Nepaisant savo ryžtingumo, esate švelnus žmogus. Galvojate apie kitus ir netgi siekdamas savo tikslų niekada nepadarysite kitiems žalos. Galite atrodyti šaltas, bet iš tikrųjų esate bendraujantis žmogus, pasirengęs padėti tiems, kuriems reikia pagalbos.

Jei pasirinkote 5 numeriu pažymėtą moterį, turbūt esate nepriklausomas ir atkaklus. Jūs įpratęs siekti savo tikslų. Prireikus gebate dirbti su savimi. Esate pasitikintis savimi ir nepriklausomas, todėl retai prašote pagalbos ar priimate ją iš kitų, net jei jie pasirengę padėti ir rūpintis.

Esate užsispyręs, todėl kitiems sunku jus įtikinti ar pakeisti jūsų nuomonę. Taip pat jums nelengva susipažinti su naujais žmonėmis. Tačiau tie, kurie pasiekia jūsų širdį, tampa tikrais draugais, kurie gali visiškai pasitikėti jumis.

