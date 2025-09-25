Apkeliaukite Lietuvą vandens keliais

Projektas „WaterWays“ kviečia atrasti mūsų šalies ežerus ir upes. Taip pat – keliauti tvariai ir patirti nuotykius, kurie įsimins ilgam. Plačiau apie patį projektą ir keliones baidarėmis – šiame straipsnyje.
Vystomas vandens kelių tinklas
Projektas „WaterWays“, apie kurį jau užsiminėme šio straipsnio įžangoje, gimė tam, kad kelionės vandeniu taptų dar patogesnės, saugesnės ir draugiškesnės gamtai. Jo tikslas – sujungti Lietuvos ir Latvijos ežerus ir upes į bendrą tinklą, kuriame keliautojai galėtų atrasti patikrintus maršrutus, pažymėtas stovyklavietes, patogias prieigas prie vandens telkinių.
Greta turizmo plėtojimo, projektas skatina ir atsakingą požiūrį – iniciatyva „Safe&Green“ primena, kad kelionės vandeniu turi būti ne tik malonios ir saugios žmonėms, bet ir tausoti gamtą. Šiuo metu jau planuojamos naujos poilsio zonos, kuriamos rekomendacijos keliautojams, rengiami informaciniai renginiai. Taip pamažu formuojamas modernus vandens kelių tinklas, kuris leis dar labiau pažinti mūsų krašto grožį žvelgiant iš naujos (arba šiek tiek primirštos) perspektyvos – vandens.
Ypatingą vietą projekte „WaterWays“ užima baidarės. Tai – vienas ekologiškiausių keliavimo būdų: be variklio, be triukšmo, tik su lengvu irklo mostu, leidžiančiu susilieti su gamta. Plaukiant baidarėmis galima pamatyti tai, ko pro automobilio langą pastebėti neįmanoma: vandens paukščių lizdus, nenutrūkstamą augalijos pynę, nuožulnius krantus... Patikėkite: Lietuvos ežerai ir upės tikrai turi ką pasiūlyti.
Į projektą patenkantys ežerai
Lietuva – tikrų tikriausias ežerų kraštas. Jų susiskaičiuojama daugiau nei šeši tūkstančiai – nuo mažučių miško ežerėlių iki didžiulių, toli į horizontą nusidriekiančių vandens telkinių. Šie ežerai – tai puikus gamtos grožio ir kokybiško poilsio atributas: prie jų galima ilsėtis, maudytis, žvejoti ar leistis į vandens keliones. Į projektą „WaterWays“ įtraukti net 200 gražiausių Lietuvos ežerų. Visgi norime išskirti penkis, pasižyminčius didele veiklų pasiūla ir infrastruktūra.
Vienas iš tokių ežerų – Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje tyvuliuojantis Platelių ežeras. Jis išsiskiria nuostabaus grožio gamtos apsuptimi bei išvystyta infrastuktūra – čia ne tik galima poilsiauti šiuolaikiškai įrengtuose paplūdimiuose (Platelių ežero paplūdimys, Šeirės stovyklavietė), bet ir užsiimti aktyviomis veiklomis. Vandens dviračiai, irklentės, pasiplaukiojimai jachta, ekskursijos katamaranu, pažintiniai turai rankų darbo kedro kanojomis, dieniniai ir naktiniai plaukimai skaidriomis valtimis (naktį – su povandeniniu apšvietimu), žvejyba, nardymas po ežero gelmes – nuobodžiauti čia tikrai nėra kada.
Dar vienas ežeras, įtrauktas į projektą „WaterWays“, Aukštaitijos nacionalinio parko pasididžiavimas – Tauragno ežeras. Jame taip pat netrūksta įdomių veiklų: šalia įkurta stovyklavietė MOKAI, poilsiavietė „Tauragno slėnis“ (su pasivaikščiojimui skirtais takais, pontoniniais lieptais, vaikų žaidimų aikštele ir kt.). Ežere galima plaukioti pramoginiu laivu, pasinaudoti savitarnos irklenčių nuoma, žvejoti vieniems arba su gidu.
Projekto ežerų sąraše puikuojasi ir ketvirtasis pagal plotą Lietuvos ežeras – Sartai. Čia vandens pramogų gerbėjams taip pat netrūksta veiklų: nuo paplūdimių iki baidarių ar valčių nuomos pasirinkimų. Beje, ežerą itin mėgsta ir žvejai. Patogiausia Sartuose žvejoti iš valties. Gana žuvingame ežere veisiasi ešeriai, karšiai, kuojos, karosai, lydekos, lynai ir kitos žuvys. Na, o norintiems ramesnio poilsio, verta apsilankyti Bradesių stovyklavietėje, kurioje įrengta kemperių aikštelė, poilsiui ir pramogoms reikalinga infrastruktūra.
Šiaulių miesto savivaldybėje tyvuliuojantis Rėkyvos ežeras taip pat įtrauktas į projektą „WaterWays“. Čia aktyvias vandens pramogas siūlo Šiaulių Žalgirio jachtklubas bei Rėkyvos vandens klubas. Poilsiautojai itin mėgsta Rėkyvos smėlio paplūdimį bei šalia esanti medinį tiltą su apžvalgos aikštele. Taip pat populiarūs Bačiūnų ir Pabalių paplūdimiai. Ežere galima žvejyba – kimba ešeriai, lydekos, karšiai, kuojos ir kitos žuvys.
Molėtų rajone tyvuliuojantis Bebrusų ežeras – dar vienas telkinys, pasižymintis puikia infrastruktūra ir veiklų pasiūla. Čia galima plaukioti vandens dviračiais, baidarėmis, irklentėmis, valtimis netgi plaustu (puikiai tinka tiek žvejybai, tiek poilsiui). O kur dar maudynės, plaukimas į Robinzono salą ežero viduryje (kurioje yra stovyklavietė), pažintinio nardymo galimybės, žvejyba, sporto aikštelės, stovyklavietės – ne veltui šis ežeras taip mėgstamas poilsiautojų.
Per Lietuvą vinguriuojančios upės
Kaip jau minėjome, projekto „WaterWays“ tikslas – sujungti vandens telkinius į bendrą tinklą. O tą padaro ne kas kitas, o upės, vinguriuojančios per Lietuvos teritoriją.
Projektas apima tiek didžiąsias upes, tokias kaip Nemunas (jame įvairiausių veiklų ir vandens pramogų tikrai netrūksta). Tiek mažesnes upes, tekančias per skirtingas Lietuvos apylinkes.
Štai, pavyzdžiui, tokios upės kaip Minija, Dubysa, Šušvė ar Šventoji – jau dabar itin pamėgtos baidarininkų ar kanojininkų. Kai kurie jų ruožai ramūs – tinkantys pradedantiesiems ar šeimoms su vaikais. Upės juose teka palengva ir džiugina gražiais gamtos vaizdais. Kitos atkarpos – kiek sunkesnės, pasižyminčios slenksčių gausa, vingiais. Jas pamėgę patyrę plaukikai. Palei šias upes netrūksta stovyklaviečių bei kaimo turizmo sodybų su įvairiomis pramogomis. Vandens keliai pasižymi ne tik gražios gamtos apsuptimi, bet ir netoliese esančia infrastruktūra.
Taigi, projektas „WaterWays“ sieks, kad kelionės ir turistiniai maršrutai vandeniu taptų dar patogesni, saugesni ir draugiškesni gamtai. Vienas iš uždavinių – informaciją apie lankomus ir tinkamus rekreacinius ežerus bei upes su GPS, nuotraukomis ir aprašymais patalpinti kuriamoje projekto svetainėje. Darbai jau įsibėgėję, o netrukus svetainė taps pilnai prieinama. Pažadame – kitą sezoną savo kelionių maršrutus galėsite dėliotis dar patogiau nei iki šiol. Ji taps informatyviu katalogu tiems žmonėms, kurie planuoja leistis į kelią vandeniu.
