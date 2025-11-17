Tomui Cruise`ui – ypatinga žinia

Skambant melodijai iš filmo „Neįmanoma misija“, tapusio 63 metų aktoriaus karjeros skiriamuoju ženklu, T. Cruise'as užlipo ant scenos Los Andželo „Dolby“ teatre, jam plojo drauge su juo vaidinę kolegos Colinas Farrellas ir Emilio Estevezas bei žymusis Stevenas Spielbergas, režisavęs filmus su T. Cruise‘u „Įspėjantis pranešimas“ ir „Pasaulių karas“.
T. Cruise'as, keturis kartus nominuotas „Oskarui“, bet nė karto nepelnęs apdovanojimo, pasakė nuoširdžią kalbą apie savo meilę kinui. Jis gyrė didįjį ekraną už tai, kad žadina „nuotykių ir žinių alkį bei troškimą suprasti žmoniją, kurti personažus, papasakoti istoriją, pamatyti pasaulį“.
Kasmet Kino meno ir mokslo akademijos skiriami garbės „Oskarai“ pagerbia kino legendas už jų karjerą ir indėlį į kino pramonę. Apdovanojimą T. Cruise'ui įteikė meksikietis kino kūrėjas Alejandro Gonzalezas Inarritu, režisavęs dar turintį pasirodyti filmą su T. Cruise‘u „Judy“ .
„Parašyti keturių minučių kalbą, skirtą Tomo Cruise'o 45 metų karjerai pagerbti, yra tai, kas šiame mieste vadinama neįmanoma misija“, – juokavo A. G. Inarritu.
Jis pridūrė, kad dirbdamas su T. Cruise'u matė, kaip aktorius atlieka pavojingiausią triuką: „Šis vyras suvalgė daugiau čili pipirų nei bet kuris meksikietis“.
Tą vakarą Akademija taip pat įteikė garbės „Oskarus“ aktorei Debbie Allen, vaidinusiai filme „Šlovė“, scenaristui Wynnui Thomasui ir kantri dainininkei Dolly Parton už jos humanitarinį darbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!