Prisimenate legendinį aktorių iš „Gladiatoriaus“? Paviešino, kaip jis atrodo dabar

Dabar, praėjus daugiau nei 25 metams, išlieka įdomu, kaip aktoriaus gyvenimas ir jis pats pasikeitė dabar.
Kelias aktorystėje
R. Crowe gimė 1964 m. Velingtone, Naujojoje Zelandijoje, menininkų šeimoje – abu jo tėvai dirbo filmavimo aikštelėse, o senelis iš motinos pusės buvo operatorius.
Dar vaikystėje aktorius persikėlė su šeima į Australiją ir apsigyveno Sidnėjuje, kur atrado savo meilę aktorystei.
Jis pradėjo vaidinti vietinėje televizijoje, o jo pirmieji filmai Australijoje, „Skustagalviai“ (1992 m.) ir „Mūsų suma“ (1994 m.), padėjo jam įsitvirtinti šalies kino bendruomenėje ir atkreipti tarptautinį dėmesį.
Jo kelias į Holivudą nebuvo tiesus – pirmasis amerikietiškas projektas, „Greitas ir negyvas“ (1995 m.), įvyko tik po to, kai Sharon Stone pati pasirūpino, kad R. Crowe galėtų jame filmuotis.
Vis tik netrukus aktorius sulaukė daugybės pasiūlymų ir vaidino šalia tokių žvaigždžių kaip Denzelis Washingtonas filme „Virtuoziškumas“ (1995 m.), o „Los Andželas slaptai“ (1997 m.) atnešė jam tikrą JAV pripažinimą.
2000-aisiais aktorius pasiekė savo karjeros viršūnę su „Gladiatoriumi“, už kurį pelnė „Oskarą“ kaip geriausias aktorius, o vėliau vaidmenys filmuose „Nuostabus protas“ (2001 m.) ir kituose tarptautiniuose hituose tik dar labiau sustiprino jo reputaciją kaip vieno įtakingiausių savo kartos aktorių.
Nepaisant Holivudo šlovės, R. Crowe visada išliko prisirišęs prie savo kilmės ir Australijos – ši kultūrinė įvairovė ir gyvenimiška patirtis padėjo sukurti jo unikalų aktorinio meistriškumo stilių, kurį gerbėjai myli visame pasaulyje.
Atskleidė, ką dabar veikia
Šiemet aktorius pasirodė filme „Niurnbergas“ (2025), kuriame įkūnijo Hermanną Göringą – premjera Toronte sulaukė keturių minučių ovacijų atsistojus, rašoma people.com.
Kalbant apie asmeninį gyvenimą, aktorius atsisakė idėjos vėl tuoktis: interviu jis pabrėžė, kad yra patenkintas dabartiniu gyvenimu su partnere Britney Theriot ir neplanuoja vesti.
Anksčiau aktorius buvo vedęs. Jis 2003 metais buvo susituokęs su amerikiečių aktore Danielle Spencer, tačiau jų santuoka subyrėjo 2018 metais.
Be to, R. Crowe išgyvena reikšmingą transformaciją savo kūne ir gyvenime: per pastaruosius metus jis numetė daugiau nei 50 kg, sumažino alkoholio vartojimą iki „vienos nakties per savaitę“, konsultuojasi dėl artrito, ir iš visos jėgos veržiasi sugrįžti į formą.
Šiandien Russellas – ne tik Holivudo veteranų lyderis, bet ir aktorius, kuris sąmoningai kuria naują savo etapą.
