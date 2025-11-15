 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prisimenate legendinį aktorių iš „Gladiatoriaus“? Paviešino, kaip jis atrodo dabar

2025-11-15 13:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-15 13:00

Prisimenate, kai 2000‑aisiais kino teatruose pasirodė epinis filmasGladiatorius“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Russellas Crowe? Tąmet jis tapo pasauline žvaigžde – sulaukė „Oskaro“, o jo ištarti žodžiai tapo ikoniška citata.

Russellas Crowe (nuotr. socialinių tinklų)
9

Prisimenate, kai 2000‑aisiais kino teatruose pasirodė epinis filmasGladiatorius“, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Russellas Crowe? Tąmet jis tapo pasauline žvaigžde – sulaukė „Oskaro“, o jo ištarti žodžiai tapo ikoniška citata.

REKLAMA
1

Dabar, praėjus daugiau nei 25 metams, išlieka įdomu, kaip aktoriaus gyvenimas ir jis pats pasikeitė dabar.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prisimenate legendinį aktorių iš „Gladiatoriaus“? Parodė, kaip atrodo dabar
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prisimenate legendinį aktorių iš „Gladiatoriaus“? Parodė, kaip atrodo dabar

Kelias aktorystėje

R. Crowe gimė 1964 m. Velingtone, Naujojoje Zelandijoje, menininkų šeimoje – abu jo tėvai dirbo filmavimo aikštelėse, o senelis iš motinos pusės buvo operatorius. 

REKLAMA
REKLAMA

Dar vaikystėje aktorius persikėlė su šeima į Australiją ir apsigyveno Sidnėjuje, kur atrado savo meilę aktorystei.

REKLAMA

Jis pradėjo vaidinti vietinėje televizijoje, o jo pirmieji filmai Australijoje, „Skustagalviai“ (1992 m.) ir „Mūsų suma“ (1994 m.), padėjo jam įsitvirtinti šalies kino bendruomenėje ir atkreipti tarptautinį dėmesį.

Jo kelias į Holivudą nebuvo tiesus – pirmasis amerikietiškas projektas, „Greitas ir negyvas“ (1995 m.), įvyko tik po to, kai Sharon Stone pati pasirūpino, kad R. Crowe galėtų jame filmuotis.

REKLAMA
REKLAMA

Vis tik netrukus aktorius sulaukė daugybės pasiūlymų ir vaidino šalia tokių žvaigždžių kaip Denzelis Washingtonas filme „Virtuoziškumas“ (1995 m.), o „Los Andželas slaptai“ (1997 m.) atnešė jam tikrą JAV pripažinimą.

2000-aisiais aktorius pasiekė savo karjeros viršūnę su „Gladiatoriumi“, už kurį pelnė „Oskarą“ kaip geriausias aktorius, o vėliau vaidmenys filmuose „Nuostabus protas“ (2001 m.) ir kituose tarptautiniuose hituose tik dar labiau sustiprino jo reputaciją kaip vieno įtakingiausių savo kartos aktorių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant Holivudo šlovės, R. Crowe visada išliko prisirišęs prie savo kilmės ir Australijos – ši kultūrinė įvairovė ir gyvenimiška patirtis padėjo sukurti jo unikalų aktorinio meistriškumo stilių, kurį gerbėjai myli visame pasaulyje.

Atskleidė, ką dabar veikia

Šiemet aktorius pasirodė filme „Niurnbergas“ (2025), kuriame įkūnijo Hermanną Göringą – premjera Toronte sulaukė keturių minučių ovacijų atsistojus, rašoma people.com.

REKLAMA

Kalbant apie asmeninį gyvenimą, aktorius atsisakė idėjos vėl tuoktis: interviu jis pabrėžė, kad yra patenkintas dabartiniu gyvenimu su partnere Britney Theriot ir neplanuoja vesti.

Anksčiau aktorius buvo vedęs. Jis 2003 metais buvo susituokęs su amerikiečių aktore Danielle Spencer, tačiau jų santuoka subyrėjo 2018 metais.

Be to, R. Crowe išgyvena reikšmingą transformaciją savo kūne ir gyvenime: per pastaruosius metus jis numetė daugiau nei 50 kg, sumažino alkoholio vartojimą iki „vienos nakties per savaitę“, konsultuojasi dėl artrito, ir iš visos jėgos veržiasi sugrįžti į formą.

Šiandien Russellas – ne tik Holivudo veteranų lyderis, bet ir aktorius, kuris sąmoningai kuria naują savo etapą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų