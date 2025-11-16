 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Prisimenate garsųjį „Policijos akademijos“ aktorių? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

2025-11-16 13:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-16 13:00

Prisimenate garsųjį aktorių iš legendinės komedijos „Policijos akademija“, kuris įkūnijo žavų, pašėlusį ir visada šmaikštų Carey Mahoney? Aštuntajame dešimtmetyje dabar jau 67-erių Steve’as Guttenbergas buvo vienas ryškiausių Holivudo veidų, pavergęs publiką savo žavesiu, šypsena ir neprilygstamu komišku talentu. Tačiau nuo tų laikų praėjo keli dešimtmečiai – aktorius gerokai pasikeitė tiek išoriškai, tiek savo gyvenimo būdu.

Steve’as Guttenbergas anksčiau (nuotr. SCANPIX)
10

Prisimenate garsųjį aktorių iš legendinės komedijos „Policijos akademija", kuris įkūnijo žavų, pašėlusį ir visada šmaikštų Carey Mahoney? Aštuntajame dešimtmetyje dabar jau 67-erių Steve'as Guttenbergas buvo vienas ryškiausių Holivudo veidų, pavergęs publiką savo žavesiu, šypsena ir neprilygstamu komišku talentu. Tačiau nuo tų laikų praėjo keli dešimtmečiai – aktorius gerokai pasikeitė tiek išoriškai, tiek savo gyvenimo būdu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandien jis nebesiekia šlovės kaip jaunystėje, o daugiau dėmesio skiria ramiam, prasmingam gyvenimui ir bendruomeninėms iniciatyvoms. Vis dėlto, žvelgiant į naujausias jo nuotraukas, galima drąsiai teigti – charizmos, kuri pavertė jį kino žvaigžde, S. Guttenbergas neprarado iki šiol.

Steve’as Guttenbergas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Steve’as Guttenbergas

Aktoriaus karjera

S. Guttenbergas savo aktoriaus karjerą pradėjo filme „Berniukai iš Brazilijos“, kuriame vaidino kartu su legendiniais Laurence'u Olivieriu ir Gregory Pecku. Nuo pat pirmųjų vaidmenų jis rodė platų talento spektrą – nuo komedijų iki dramų ir įtampos kupinų siužetų, rašoma imdb.com.

1983 m. S. Guttenbergas sulaukė didelio pripažinimo filme „Vakarienė“, kurį žurnalas „Vanity Fair“ vėliau išrinko geriausiu per pastaruosius trisdešimt metų.

Tačiau tikroji aktoriaus šlovė atėjo su „Policijos akademija“ (1984 m.) – komedija, kuri tapo viena pelningiausių kino franšizių, ir su „Kokonu“ (1985 m.), kuris patvirtino jo statusą kaip populiaraus aktoriaus.

1986–1987 m. aktorius sėkmingai išbandė mokslinės fantastikos ir trilerio žanrus, vaidindamas įvairiuose filmuose, bei pasirodė populiarioje šeimos komedijoje „Trys vyrai ir kūdikis“, kuri tapo metų pelningiausiu filmu.

Be vaidybos ekrane ir scenoje, jis prodiusavo televizijos projektus, rašė knygas apie savo patirtį kino industrijoje ir svečiavosi žinomose televizijos laidose.

Atskleidė, kuo dabar užsiima aktorius

Aktoriui, kuris išgarsėjo 1980‑aisiais kaip vienas iš labiausiai atpažįstamų veidų kino ekrane, šiandien priskirtas ne tik žvaigždės statusas. Jis aktyviai dalyvauja įvairiose bendruomenės veiklose.

2025 m. pradžioje jis aktyviai dalyvavo gelbėjimo veikloje, kai Los Andželo priemiestyje siautė gaisrai. S. Guttenbergas padėjo evakuoti gyventojus, tvarkė automobiliais užblokuotus kelius, dalijo maistą ir palaikymą tiems, kuriuos ištiko nelaimė. 

Anksčiau jis taip pat buvo sutelkęs dėmesį į šeimos rūpesčius. Aktorius globojo savo tėvą, kai šis sirgo inkstų ligomis, ir parašė knygą apie šią patirtį.

Nors Holivudo „aukso“ laikai jau praėjo, aktorius neatsitraukė – jis vis dar imasi vaidmenų ir prodiusuoja. Viena naujesnių jo veiklų buvo aktyvus grįžimas į darbą po laiko, praleisto globojant tėvą.

Be to, aktorius dalyvauja interviu ir pokalbiuose, kur atvirai kalba apie gyvenimo pokyčius, vertybes ir kaip atrodo dabartinis jo gyvenimo etapas.

Aplink jo asmeninį gyvenimą – taip pat pokyčiai. Guttenbergas gyvena Kalifornijoje ir šiuo metu skiria daug dėmesio šeimos klausimams, bendruomenės palaikymui ir sveikatos bei artimųjų gerovei.

