  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

44-erių aktoriaus Chriso Evanso šeimoje – džiugi žinia

2025-10-29 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 15:25

Holivudo aktorius Chrisas Evansas, išgarsėjęs dėl Kapitono Amerikos vaidmens „Marvel“ kino filmuose, pirmą kartą tapo tėvu. Kaip praneša portalas TMZ, 28-erių aktoriaus žmona Alba Baptista pagimdė kūdikį, tačiau pora kol kas neatskleidžia naujagimio lyties. Žinoma tik tiek, kad jų pirmagimis gimė Masačusetso valstijoje.

Chrisas Evansas (Nuotr. SCANPIX)

Holivudo aktorius Chrisas Evansas, išgarsėjęs dėl Kapitono Amerikos vaidmens „Marvel" kino filmuose, pirmą kartą tapo tėvu. Kaip praneša portalas TMZ, 28-erių aktoriaus žmona Alba Baptista pagimdė kūdikį, tačiau pora kol kas neatskleidžia naujagimio lyties. Žinoma tik tiek, kad jų pirmagimis gimė Masačusetso valstijoje.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Patys ką tik tėvais tapę Evansas ir Baptista kol kas šeimos pagausėjimo nekomentuoja, rašo unian.net.

Vaidinęs gausybėje žinomų filmų

Dar mokyklos laikais jis domėjosi teatru, o vėliau persikėlė į Niujorką, kur pradėjo aktoriaus karjerą – filmavosi televizijos serialuose ir jaunimo filmuose. Pasaulinę šlovę Evansui atnešė Kapitonas Amerika – viena pagrindinių „Marvel“ filmų rolių.

Tarp garsiausių jo darbų taip pat – filmai „Peiliai ištraukti“, „Saulės šviesa“, „Keršytojai“ ir daugelis kitų.

Asmeniniame gyvenime Chrisas susituokė su Alba Baptista 2023 metais. Jų vestuvės buvo kamerinės, tik artimiausiems šeimos nariams ir draugams. Iki vestuvių pora draugavo devynis mėnesius.

