44-erių aktoriaus Chriso Evanso šeimoje – džiugi žinia

Patys ką tik tėvais tapę Evansas ir Baptista kol kas šeimos pagausėjimo nekomentuoja, rašo unian.net.
Vaidinęs gausybėje žinomų filmų
Dar mokyklos laikais jis domėjosi teatru, o vėliau persikėlė į Niujorką, kur pradėjo aktoriaus karjerą – filmavosi televizijos serialuose ir jaunimo filmuose. Pasaulinę šlovę Evansui atnešė Kapitonas Amerika – viena pagrindinių „Marvel“ filmų rolių.
Tarp garsiausių jo darbų taip pat – filmai „Peiliai ištraukti“, „Saulės šviesa“, „Keršytojai“ ir daugelis kitų.
Asmeniniame gyvenime Chrisas susituokė su Alba Baptista 2023 metais. Jų vestuvės buvo kamerinės, tik artimiausiems šeimos nariams ir draugams. Iki vestuvių pora draugavo devynis mėnesius.
