Prisimenate garsųjį „Laukinukės“ aktorių? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

Mario Antonio Cimarro Paz, geriau žinomas kaip Mario Cimarro, gimė Havanoje, Kuboje, 1971 metų birželio 1 dieną.
Nuo mažens jis domėjosi vaidyba ir emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, ieškodamas galimybių menų pasaulyje. Jis studijavo aktorystę Holivude, kur pradėjo kurti karjerą, atvedusią jį iki vieno labiausiai įsimintinų telenovelių širdžių ėdikų statuso.
Jo populiarumas įsitvirtino tokiuose serialuose kaip „Laukinukė“, „Geidžiamas kūnas“ ir „Slapta aistra“. Dėl šių vaidmenų M. Cimarro tapo romantinių telenovelių simboliu 2000-ųjų pradžioje, rašo dimecuba.com.
Aktorius mėgaujasi tėvyste
Po daugelio metų dėmesio centre M. Cimarro nusprendė atsitraukti iš aktyvios televizijos karjeros. Šiuo metu jis gyvena Los Andžele, kur pasirinko ramesnį, šeimai skirtą gyvenimą.
2022 metais jo gyvenime prasidėjo naujas džiaugsmingas etapas – gimė dukra Briana, kuri yra jo ir slovakų modelio Bronislavos Gregušovos santykių vaisius.
M. Cimarro tėvystę apibūdina kaip palaiminimą, kuris jį pakeitė ir suteikė naują gyvenimo prasmę sulaukus 51-erių.
Nors ekrane pasirodo rečiau, M. Cimarro vis dar laikomas vienu labiausiai įsimintinų Lotynų Amerikos televizijos širdžių ėdikų.
Gerbėjai neslepia susižavėjimo, kad būdamas 54-erių jis mažai pasikeitęs nuo tada, kai įkūnijo garsiausius savo personažus.
Jo pasitraukimą iš televizijos iš dalies lėmė ir įtampos su industrija. Ne kartą jis kritikavo kai kurių televizijų kuriamas darbo sąlygas ir nesutiko su tuo, kaip buvo elgiamasi su kolegomis. Dėl šių skirtumų jis atmetė kai kuriuos pasiūlymus arba nebuvo įtrauktas į tam tikrų projektų filmavimą.
Vis dėlto jis niekada nepaskelbė apie galutinį pasitraukimą. Priešingai – jo pasirodymas „Slapta aistra“ antrojoje sezono dalyje patvirtina, kad jis vis dar atviras vaidmenims, kurie jam prasmingi ir leidžia iš naujo užmegzti ryšį su publika.
Šiandien M. Cimarro derina tėvo ir šeimos žmogaus vaidmenį su pavieniais aktoriniais projektais.
Socialiniuose tinkluose aktorius dalijasi kasdienio gyvenimo akimirkomis, pozityviomis žinutėmis ir apmąstymais, taip palaikydamas ryšį su ištikimais gerbėjais.
