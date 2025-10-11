Prisimenate legendinį filmą „Kaukę“? Parodė, kaip aktorius atrodė nusivalęs grimą

Tačiau nedaugelis žino, kad šio personažo išvaizdos kūrimo užkulisiai buvo ne mažiau įspūdingi nei pats filmas. Sukurti kaukę, kuri neužgožtų neįtikėtinai judraus ir gerai atpažįstamo aktoriaus veido, kūrėjams tapo tikru iššūkiu, rašo slashfilm.com.
Žiaurus komiksas virto komedija
Daug kas nė nežino, kad pradžioje „Kaukės“ istorija buvo visai kitokia. Pagal originalų komiksą, pagrindinis veikėjas buvo ne juokingas herojus, o smurtaujantis keršytojas, kuris užsidėjęs magišką kaukę su žiaurumu skersdavo savo priešus.
Tik režisierius Čakas Raselas pasiūlė pakeisti filmą – šią tamsią istoriją paversti spalvinga, beprotiška komedija.
Tam reikėjo aktoriaus, galinčio išreikšti visą emocijų spektrą vien tik veido išraiškomis. Ir čia atsirado Džimas Keris – tuo metu dar tik kylantis komedijos talentas, garsėjęs savo „guminio veido“ mimika.
Grimo meistrai susidūrė su iššūkiu
Kai Dž.Keris buvo pasirinktas pagrindiniam vaidmeniui, kūrėjai suprato, kad tradicinis kino grimas čia netiks. Režisierius Raselas norėjo, kad aktorius išliktų atpažįstamas net po storu silikoniniu sluoksniu. Jo veido išraiškos buvo per daug svarbios, kad jas paslėptų kaukė.
„Kaukės“ kūrimo dokumentikoje Raselas pasakojo, kaip kartu su scenaristu Maiku Verbu jie įkvėpimo sėmėsi iš klasikinės animacijos kūrėjo Texo Avery – groteskiško, bet smagaus stiliaus, kuriame veidas nuolat keičiasi, išsitempia ar išsipučia. Tam, kad šį efektą būtų galima atkartoti su tikru žmogumi, reikėjo genialaus techninio sprendimo.
Veido kaulų struktūra – Džimo Kerio išskirtinumo paslaptis
Pasak režisieriaus, sprendimą padėjo rasti garsios efektų kompanijos „Industrial Light & Magic“specialistas Styvenas Viljamsas ir makiažo meistras Gregas Kanomas. Jie nuo pat parengiamųjų darbų pradžios bandė įvairias medžiagas ir formas, kol galiausiai sukūrė grimą, kuris atkartodavo paties Dž. Kerio veido struktūrą.
„Padarėme vieną visos galvos kaukę, pritaikytą prie Džimo veido struktūros – taip galėjome išsaugoti jo ryškias mimikas. Net su storu grimu jis vis dar atrodė kaip jis pats“, – pasakojo Raselas.
Tokiu būdu Dž. Keriui buvo palikta laisvė naudotis savo „guminiu veidu“ – plačiai šypsotis, rėkti, išpūsti akis ar ištempti lūpas iki komiško dydžio. Būtent šis grimas, derinamas su aktoriaus nepaprasta ekspresija, sukūrė ikoniškąjį „Kaukės“ įvaizdį.
Rezultatas pranoko visus lūkesčius – „Kaukė“ tapo vienu sėkmingiausių 1994 m. filmų, o Džimas Keris – pasauline žvaigžde.
Kaip Džimas Keris atrodo dabar?
Tiesa, praėjus daugiau nei 30 metų nuo „Kaukės“ premjeros, pagrindinis šio filmo aktorius labai pasikeitė. Šiomis dienomis Džimą Kerį galima pamatyti su ilga barzda, o kino ekranuose jis beveik nebepasirodo.
Pasak The Guardian, 2022 m. jis pareiškė, kad tikriausiai visam laikui pasitrauks iš Holivudo ir baigs aktoriaus karjerą, sakydamas, kad „jau turi pakankamai“, kad nori gyventi ramiau, užsiimti tapyba ir kitais savo pomėgiais.
Bet, vis dėlto, 2024 m. jis sugrįžo prie vaidybos – garsus aktorius pasirodė Dr. Robotnik'o vaidmenyje, filme „Sonic the Hedgehog 3.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!