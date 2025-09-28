Įsimylėjęs vaikinas pamatė merginą be makiažo: negalėjo patikėti savo akimis

Socialiniai tinklai vis dažniau tampa platforma įvairioms tendencijoms ir iššūkiams, kur dalyviams siūlomi piniginiai prizai už tam tikrų užduočių įvykdymą, skelbė news.amomama.com.
Priėmė iššūkį
Influencerė Anaya priėjo prie poros Kalifornijoje ir paklausė, ar jie norėtų sudalyvauti unikaliame iššūkyje. Po trumpos diskusijos moteris priėmė sprendimą.
Nors iš pradžių jauna moteris dvejojo, ji ryžosi iššūkiui – nusivalyti makiažą viešoje vietoje. Partnerio palaikymas ir galimybė laimėti piniginį prizą ją paskatino.
Naudodamasi drėgnomis servetėlėmis, ji pradėjo lėtai šalinti makiažą, daugiausia aplink akis, kur jis buvo sunkiausiai nuvalomas. Procesas buvo lėtas ir kruopštus; netgi dalis antakių buvo nuvalyta, o moteris paaiškino, kad tai pirmas kartas, kai jos vaikinas ją matys be makiažo.
Vaizdo įrašo filmavimo metu jaunos moters vaikinas, vardu Christianas, vaikštinėjo aplink ir atidžiai stebėjo, kaip vyksta iššūkis, bet daug nekalbėjo. Kai dalyvė baigė, influencerė Anaya džiaugsmingai plojo – makiažas buvo visiškai nusivalytas. Tačiau netrukus tiek ji, tiek moteris suprato, kad kažkas ne taip.
Jauna moteris liko viena – Christianas dingo, jo šalia nebebuvo, ir jo niekur nesimatė.
Vaizdo įraše matyti, kaip moteris šaukia jo vardą ir ieško, tačiau vaikinas daugiau nepasirodo. Sunerimusi ji klausia: „Christianai? Kur Christianas, mano vaikinas?“
Jos sumišimas buvo akivaizdus – ji tikrino telefoną ir toliau ieškojo mylimojo.
Moteris pradėjo svarstyti, ar vaikinui nepaliko jos išvaizda be makiažo, ir išreiškė savo baimes: „O ne, nesakyk, kad jis mane paliko. Ar jis paliko dėl to, kad nusivaliau makiažą? Aš tai žinojau, žinojau… Iššūkis įvykdytas, o aš – nauja našlė.“
Nors moteris gavo piniginį prizą, ji atrodė nusivylusi. Influencerė užfiksavo jos reakciją ir pasidalino vaizdo įrašu internete.
Klipas greitai sulaukė didelio dėmesio, šokiruodamas daugybę internautų. Vartotojai reiškė paramą moteriai, kuri, kaip spėjama, buvo palikta vaikino, dalijosi pagyrimais ir patarimais.
Vienas rašė: „Ji yra graži ir be makiažo.“
