TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate šį legendinį aktorių iš filmo „Nuotakos tėvas“? Štai kaip jis atrodo dabar

2025-10-12 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 13:00

Turbūt ne vienas prisimena nuotaikingą 1991 metų filmą „Nuotakos tėvas“ (angl. „Father of the Bride“), kuriame nuotakos tėvo George Banks vaidmenį įkūnijo legendinis aktorius Steve Martin. Pažvelkime, ką aktorius veikia ir kaip atrodo dabar.

Kimberly Williams filme „Nuotakos tėvas“ (nuotr. Vida Press)
6

1

Steve Martin – amerikiečių komikas, aktorius, rašytojas, prodiuseris ir muzikantas, gimęs 1945 m. rugpjūčio 14 d. Vakoje, Teksase, rašoma biography.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis tapo žinomas dėl savo unikalaus humoro. Per daugiau nei 50 metų trukusią karjerą jis pelnė daugybę apdovanojimų, įskaitant penkis „Grammy“ apdovanojimus, „Primetime Emmy“ ir „Screen Actors Guild“ apdovanojimus, taip pat buvo nominuotas aštuoniems „Auksinio gaublio“ apdovanojimams ir dviem „Tony“ apdovanojimams.

Steve Martin dabar
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Steve Martin dabar

Karjera komedijoje ir kine

Steve šeima persikėlė į Kaliforniją, kai jam buvo penkeri metai. Nuo 10 iki 18 metų jis dirbo Disneilende, kur išmoko magijos ir komedijos meno.

Studijuodamas universitete jis atliko komedijos ir banžo pasirodymus naktiniuose klubuose. Jo didysis proveržis įvyko, kai jis pradėjo rašyti hitų televizijos laidai „The Smothers Brothers Comedy Hour“.

O štai jau 1969 m. Martin tapo „Emmy“ apdovanojimo laureatu už darbą „The Smothers Brothers Comedy Hour“.

Vėliau jis pasirodė tokiuose populiariuose televizijos šou kaip „The Tonight Show Starring Johnny Carson“ ir NBC „Saturday Night Live“, kur jo „pašėlio vyruko“ persona tapo tikra legenda.

1977 m. jis išleido savo pirmąjį komedijos albumą „Let's Get Small“, kuriame buvo hitinė daina „Excuse Me“.

1979 m. Martin debiutavo pilno metro filme „The Jerk“, kuris tapo jo bendradarbiavimo su režisieriumi Carl'u Reineriu pradžia.

Vėliau jis vaidino tokiuose kultiniuose filmuose, kaip „All of Me“, „Roxanne“ ir „Father of the Bride“.

Muzikinė ir rašytojo karjera

Steve Martin taip pat yra talentingas muzikantas, grojantis banžu. 2010 m. jis gavo „Grammy“ apdovanojimą už savo kūrinius albume „The Crow: New Songs for the 5-String Banjo“.

Martin taip pat yra autorius, parašęs bestselerį „Born Standing Up“, kuriame pasakoja apie savo  karjeros pradžią ir komedijos pasaulį.

Vaidina ir prodiusuoja serialą

Nuo 2021 m. Martin vaidina ir prodiusuoja Hulu serialą „Only Murders in the Building“, kuriame dalyvauja kartu su Martin Short ir Selena Gomez.

Šis šou sulaukė didelio žiūrovų ir kritikų pripažinimo, pelnė daugybę „Primetime Emmy“ apdovanojimų nominacijų.

Taip pat per savo karjerą Martin gavo daugybę apdovanojimų, įskaitant penkis „Grammy“ apdovanojimus, „Primetime Emmy“ ir „Screen Actors Guild“ apdovanojimus.

Jis taip pat buvo nominuotas aštuoniems „Auksinio gaublio“ apdovanojimams ir dviem „Tony“ apdovanojimams.

Asmeninis gyvenimas ir pomėgiai

Aktorius ir komedijos asas yra vedęs Anne Stringfield, su kuria kartu yra praleidęs daugiau nei du dešimtmečius. O štai 67-erių jis tapo Mary Martin tėvu.

Steve Martin taip pat yra aistringas meno kolekcionierius ir įsteigė Steve Martin banžo prizą, skirtą paremti šiuo instrumentu grojančius muzikantus.

