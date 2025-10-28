Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Cilliano Murphy sūnus žengia tėvo pėdomis: 17-metis stulbina panašumu į tėtį

2025-10-28 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 16:55

„Oppenheimer“ žvaigždės Cilliano Murphy šeimoje – džiugi žinia. Jo 17-metis sūnus Aranas Murphy pradeda savo kelią kino ir televizijos pasaulyje. Paauglys pakviestas į naują HBO ir „Sky“ bendros gamybos serialą „WAR“, kuriame pagrindinius vaidmenis kuria garsūs aktoriai Dominic Westas ir Sienna Miller.

Cillian Murphy (nuotr. SCANPIX)

0

Apie šį karjeros šuolį pranešė Arano talentų agentūra socialiniuose tinkluose, pasidalijusi paauglio nuotrauka. Dėmesį patraukė ne tik nauja galimybė, bet ir stulbinantis Arano panašumas į savo tėtį – žvilgsnis, veido bruožai ir net plaukai primena jaunąjį Cillianą.

Ne pirmas žingsnis kino aikštelėje

Nors „WAR“ – pirmasis Arano televizijos serialas, jis jau spėjo pasirodyti 2022 m. filme „Lola“. Netolimoje ateityje žiūrovai jį išvys ir Taikos Waititi režisuotame projekte „Klara ir saulė“, kuriame kartu vaidina Jenna Ortega ir Amy Adams.

Cillianas Murphy ir jo žmona Yvonne McGuinness turi dar vieną sūnų – Malachy. Abu berniukai vis dažniau lydi tėvus svarbiuose renginiuose.

Ryškus pasirodymas Oskarų raudonajame kilime

2024 m. kovo mėnesį visa Murphy šeima sužibo ant raudonojo kilimo „Oskarų“ ceremonijoje. Cillianas, kuris tą vakarą tapo geriausiu aktoriumi už savo įsimintiną vaidmenį „Oppenheimer“, žengė ranka rankon su žmona, o iš paskos – abu itin solidžiai atrodę sūnūs, vilkėję elegantiškus smokingus.

Tuomet aktorius spinduliavo laime ir pasididžiavimu. Vėliau jis atvirai padėkojo šeimai už supratingumą ir palaikymą.

„Ačiū, kad mane pakenčiate“

Sausio mėnesį, atsiimdamas „Desert Palm Achievement Award“ apdovanojimą Palm Springse, Cillianas emocingai kreipėsi į savo žmoną ir sūnus:

„Ačiū, kad mane pakenčiate – pakenčiate pusę manęs, mano šešėlį, mano likučius po filmavimų… Jūs visada šalia. Man tai labai svarbu.“

Aktorius ne kartą pabrėžė, kad siekia sūnums suteikti kuo normalesnį ir privatesnį gyvenimą, nepaisant šlovės spindulių.

Dar 2016 m. Cillianas pasakojo, kad jo berniukai auga labiau pasitikintys savimi nei jis pats jų amžiuje:

„Džiaugiuosi tuo. Man prireikė laiko suprasti, kad būti savimi – visiškai normalu.“

