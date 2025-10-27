Su Katy Perry išsiskyręs Orlando Bloomas užminė mįslę

Kaip rašo The Sun, remdamasis šaltiniais, garsus aktorius pastaruoju metu dažnai lankosi elitiniame kokteilių bare „The Rex Rooms“, esančiame King’s Road gatvėje, Čelsyje.
Būtent ten jis buvo matytas jaukiai leidžiantis laiką su nauja pažįstama. Kas ta moteris ir kokie santykiai juos sieja – kol kas lieka paslaptis.
Skyrybos įvyko taikiai
Šaltinių teigimu, išsiskyrimas su Katy Perry, su kuria aktorius praleido devynerius metus, įvyko taikiai – abu liko geruose santykiuose.
„Orlandas dabar stengiasi išlikti šešėlyje, tačiau vėl pradėjo susitikinėti. Jis lankosi keliuose pasimatymuose Čelsyje, viskas vyksta ramiai, bet jam tai patinka. Šiuo metu jis į visa tai žiūri be spaudimo“, – teigia leidinio šaltinis.
Primename, kad neseniai žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie naują Katy Perry romaną – pasak paviešintų nuotraukų iš jachtos, dainininkė siejama su buvusiu Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!