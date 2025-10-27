Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Su Katy Perry išsiskyręs Orlando Bloomas užminė mįslę

2025-10-27 13:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 13:55

Orlandą Bloomą, „Karibų piratų“ žvaigždė, neseniai išgyvenusį skyrybas su dainininke Katy Perry, pastebėjo su paslaptinga brunete viename prabangiausių Londono restoranų.

Orlando Bloom ir Katy Perry (Nuotr. SCANPIX)
4

Orlandą Bloomą, „Karibų piratų“ žvaigždė, neseniai išgyvenusį skyrybas su dainininke Katy Perry, pastebėjo su paslaptinga brunete viename prabangiausių Londono restoranų.

0

Kaip rašo The Sun, remdamasis šaltiniais, garsus aktorius pastaruoju metu dažnai lankosi elitiniame kokteilių bare „The Rex Rooms“, esančiame King’s Road gatvėje, Čelsyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Orlando Bloom ir Katy Perry (Nuotr. SCANPIX)
FOTOGALERIJA. Orlando Bloom ir Katy Perry (Nuotr. SCANPIX)

Būtent ten jis buvo matytas jaukiai leidžiantis laiką su nauja pažįstama. Kas ta moteris ir kokie santykiai juos sieja – kol kas lieka paslaptis.

Skyrybos įvyko taikiai

Šaltinių teigimu, išsiskyrimas su Katy Perry, su kuria aktorius praleido devynerius metus, įvyko taikiai – abu liko geruose santykiuose.

„Orlandas dabar stengiasi išlikti šešėlyje, tačiau vėl pradėjo susitikinėti. Jis lankosi keliuose pasimatymuose Čelsyje, viskas vyksta ramiai, bet jam tai patinka. Šiuo metu jis į visa tai žiūri be spaudimo“, – teigia leidinio šaltinis.

Primename, kad neseniai žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie naują Katy Perry romaną – pasak paviešintų nuotraukų iš jachtos, dainininkė siejama su buvusiu Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau.

