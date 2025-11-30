 
Vilniuje įvyko iškilmingas „LKL Gala“ vakaras: ant raudonojo kilimo – garsūs veidai

2025-11-30 09:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Lapkričio 29-ąją krepšiniu gyvenantys žmonės turėjo išskirtinį vakarą – LVSO koncertų salėje įvyko apdovanojimai „LKL GALA 2025“.

Lapkričio 29-ąją krepšiniu gyvenantys žmonės turėjo išskirtinį vakarą – LVSO koncertų salėje įvyko apdovanojimai „LKL GALA 2025“.

0

Vienintelė tokia metų ceremonija sukvietė visą Lietuvos krepšinio bendruomenę: žaidėjus, trenerius, teisėjus, klubų vadovus, ryškiausias lygos asmenybes ir tuos, kurie ištisus metus dirba tam, kad Lietuvos krepšinio lyga turėtų kuo didžiuotis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Renginyje netrūko ryškių momentų

Apdovanojimų ceremonijoje netruko ne tik ryškiausių krepšinio momentų, tačiau ir ypatingų muzikinių pasirodymų, kuriuos kartu gyvo garso muzikantais sukurs ryškiausi Lietuvos scenos balsai.

Į sceną žengė Mantas Jankavičius, Paulina Paukštaitytė, ELEY, Beatrich bei išskirtinio vokalo savininkas Gajus Garalevičius.

