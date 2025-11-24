 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Kate Middleton pirmą kartą prabilo viešai po vėžio diagnozės: kreipėsi į visus

2025-11-24 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 13:55

Velso princesė Catherine, Karališkojo fondo Ankstyvosios vaikystės centro įkūrėja, subūrė maždaug 80 įtakingiausių JK verslo lyderių. Tai buvo pirmoji jos sakyta vieša kalba po vėžio diagnozės.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX)
4

Velso princesė Catherine, Karališkojo fondo Ankstyvosios vaikystės centro įkūrėja, subūrė maždaug 80 įtakingiausių JK verslo lyderių. Tai buvo pirmoji jos sakyta vieša kalba po vėžio diagnozės.

Kalboje, kuria ji viešai pasisakė pirmą kartą po 2024 m. pradžioje nustatytos vėžio diagnozės, princesė kalbėjo apie „meilę kaip nematomą giją“ vaiko gyvenime. 

Pirmoji kalba po diagnozės

Velso princesė Catherine paragino verslo lyderius teikti pirmenybę „laikui ir švelnumui“ greta pelno ir sėkmės savo pirmoje viešoje kalboje per dvejus metus. Ji, būdama 43 metų, pabrėžė, kad produktyvumas nėra „nesuderinamas“ su teigiamu poveikiu jauniems gyvenimams.

Princesė taip pat pasinaudojo proga padėkoti savo komandai už palaikymą per pastaruosius sunkius asmeninio gyvenimo metus, kai 2024 m. pradžioje jai buvo diagnozuotas vėžys. Renginys žymi pirmą kartą, kai princesė viešai kalbėjo po to, kai jai buvo diagnozuota liga, nustatyta po didelės pilvo operacijos.

Būsimoji karalienė kalbėjo esminiame susitikime Londono Sityje, kurį organizavo jos Karališkojo fondo Ankstyvosios vaikystės centras. Susitikimo tikslas buvo paskatinti didelį verslą investuoti į paramą vaikams ir jų šeimoms.

Jos sprendimas kreiptis į maždaug 80 įtakingiausių JK verslo lyderių pabrėžė svarbą, kurią ji teikia savo darbui ankstyvosios vaikystės srityje, apimančioje formavimosi laikotarpį nuo gimimo iki penkerių metų.

Meilė kaip „nematoma gija“

Savo kalboje princesė pabrėžė meilės svarbą, kurią apibūdino kaip „nematomą giją“, įaustą į vaikystę.

„Mano aistra ir Ankstyvosios vaikystės centro darbas kyla iš vienos esminės tiesos – meilė, kurią jaučiame ankstyviausiais metais, iš esmės formuoja tai, kuo tampame ir kaip klestime suaugę.“

„Meilė yra pirmasis ir pats svarbiausias ryšys. Tačiau tai taip pat yra nematoma gija, įausta laiku, dėmesiu ir švelnumu, per nuolatinius, puoselėjančius santykius, kuri sukuria tvirtą ir prasmingą aplinką aplink vaiką.“

Ji teigė, kad „šis audinys, meilės įaudimas, formuoja vaiko emocinį pasaulį ir tampa pagrindu, pačiu atsparumo ir priklausymo audiniu“.

Kreipimasis į verslo lyderius

Catherine kreipėsi į lyderius ragindama permąstyti vertybes, kurios formuoja aplinką:

„Kiekvienas iš jūsų sąveikauja su savo aplinka: namais, šeima, verslu, darbo jėga, bendruomene. Tai yra ekosistemos, kurias patys padedate austi. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame kiekviena iš šių aplinkų buvo sukurta vertinant laiką ir švelnumą lygiai taip pat, kaip produktyvumą ir sėkmę.“

Ji pripažino verslo iššūkius, bet pabrėžė: „Kaip verslo lyderiai, jūs kasdien susidursite su iššūkiu rasti pusiausvyrą tarp pelningumo ir teigiamo poveikio. Tačiau šie du dalykai nėra ir neturėtų būti nesuderinami.“

Princesė apibendrino savo viziją pabrėždama bendruomeninę atsakomybę:

„Ankstyvosios vaikystės centre mes tikime, kad turime daryti viską, ką galime, kad sukurtume sąlygas meilei klestėti. Taip mes investuojame į savo ateitį. Kiekvienas vaikas nusipelno pagarbos ir saugumo, o kiekvienas besirūpinantis nusipelno pripažinimo ir įvertinimo. Kiekvienas rūpinimosi veiksmas kuria bendruomenę, nes mes visi iš esmės esame to paties audinio audėjai.“

