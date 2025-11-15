Jauniai moteriai rastas vėžys šokiravo net mediką: ignoravo 1 svarbų simptomą

Ji pradėjo pastebėti kraują išmatose 2024 metų spalio mėnesį, tačiau, pasitarusi su draugais ir šeima, savo simptomus laikė hemorojumi ir nesikreipė į gydytojus.
Po kelių mėnesių, kai simptomai išliko, Meagan užsirašė pas savo pirminės sveikatos priežiūros gydytoją. Gydytojas teigė, kad „nereikia nerimauti“, tačiau saugumo sumetimais paskyrė kraujo tyrimus ir kompiuterinę tomografiją (KT) – rezultatai buvo normalūs.
Šokiravo net gydytoją
Vėliau Meagan buvo nukreipta pas gastroenterologą, kuris birželio mėnesį 2025 atliko kolonoskopiją. Meagan pasakojo, kad gydytojas buvo „visiško šoko būsenos“, radęs didelį darinį, ir paskyrė papildomą KT bei kraujo tyrimus.
Po trijų dienų Meagan buvo diagnozuota su storosios žarnos vėžiu ir informuota, kad reikės operacijos navikui pašalinti. Birželio mėnesį gydytojai pašalino naviką, dalį storosios žarnos ir 20 limfmazgių, kuriuos ištyrė biopsijai.
Septyni limfmazgiai pasirodė vėžiniai, todėl Meagan gavo galutinę III stadijos diagnozę ir šiuo metu gydoma šešių mėnesių chemoterapija.
Meagan Meadows, neseniai baigusi pedagogikos studijas ir kilusi iš Temecula, Kalifornijos, sakė: „Man sukruto širdis, kai pasakė, kad mano vėžys – III stadijos. Kai sužinojau, kad septyni limfmazgiai buvo vėžiniai, buvau apstulbusi. Niekada nesitikėjau, kad viskas bus tokia rimta. Po to nieko negirdėjau – tiesiog užsidariau savyje. Visą kelią namo sakiau tėvams, kad nenoriu mirti. Buvo labai baisu – nuo normalaus 24 metų žmogaus iki suvokimo, kad mirtis gali būti mano realybė.“
Vienintelis simptomas
Pradžioje Meagan manydavo, kad kraujas išmatose atsirado dėl hemorojaus. Ji pasakojo: „Vienintelis simptomas buvo kraujas išmatose. Mano mityba tuo metu nebuvo labai gera, gėriau per mažai vandens – visi, su kuriais kalbėjausi, sakė, kad tai hemorojus. Laukiau, bet kiekvieną kartą einant į tualetą jis buvo ten.“
2025 metų vasarį Meagan apsilankė pas savo pirminės sveikatos priežiūros gydytoją, kuris taip pat „nebuvo susirūpinęs“, bet paskyrė kraujo tyrimus ir KT. Ji buvo nukreipta pas gastroenterologą, tačiau gavusi normalias tyrimų išvadas beveik atšaukė susitikimą.
Meagan pasakojo: „Kraujo tyrimai buvo geri, KT tyrimas – normalus. Galvojau, kad viskas gerai ir nereikia tęsti vizito. Buvo labai artima mintis atšaukti susitikimą pas gastroenterologą.“
Meagan pasakojo: „Po trijų dienų man pasakė, kad turiu storosios žarnos vėžį. Buvau visiško šoko būsenoje. Jaučiausi, kad gali būti kažkas negerai, bet vis tiek labai bijojau. Sunku buvo nežinoti, kas nutiks toliau. Gydytojas sakė, kad esu jauniausias pacientas su šia diagnoze, kurį jis matė.“
Meagan sakė: „Tai buvo vizitas, kurio labiausiai bijojau. Buvo labai palengvėjęs, kai pašalino naviką, bet tos 10 laukimo dienų buvo baisūs. Gydymas sunkus, kiekvieną kartą grįžti reikia daug valios jėgos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!