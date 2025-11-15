Anapilin išėjo žinomas TV veidas: „Jis mirė po sunkios ligos“

ABC News Live paskelbė šią žinią ketvirtadienį, o vedėja Diane Macedo pagerbė buvusį vyresnįjį korespondentą.
„Jim mirė po ilgos ligos“, – sakė Macedo.
„Jim buvo Los Andžele įsikūręs korespondentas, beveik du dešimtmečius specializavęsis politikoje, teisingume, teisėje ir vartotojų tyrimuose“, – pasakojo Macedo, pristatydama Avila plačią patirtį tinklo darbuose. Ji pridūrė: „Jis taip pat dirbo Baltuosiuose Rūmuose ir paskelbė žinią, kad JAV ir Kuba atnaujino diplomatinius santykius. Už šią istoriją jis buvo apdovanotas prestižiniu Merriman apdovanojimu, kurį skiria Baltųjų Rūmų korespondentų asociacija.“
Palikęs ABC News, Jim prisijungė prie ABC filialo San Diege kaip vyresnysis tyrimų žurnalistas, rengęs įvairias istorijas su gilumu ir teisingumu, pridūrė Macedo.
Vedėja pažymėjo, kaip Avila susidūrė su sveikatos iššūkiais „drąsiai“, įskaitant „inksto transplantaciją, kurią paaukojo jo brolis“.
Reiškia užuojautą
ABC News prezidentas Almin Karamehmedovic pareiškė: „Siunčiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai, įskaitant jo tris vaikus, Jamie, Jenny ir Evan, ir dėkojame už jo daugybę indėlių ir nepalaužiamą įsipareigojimą ieškoti tiesos.“
Avila pradėjo savo transliavimo karjerą KCBS radijuje San Franciske 1973 m. kaip vyriausiasis redaktorius, vėliau buvo paaukštintas į biuro vadovą. Jis dirbo keliose vietinėse televizijos stotyse, įskaitant KNBC Los Andžele, kur nuo 1994 iki 1996 m. buvo vedėjas ir tyrimų žurnalistas, WBBM-TV (CBS priklausančioje stotyje Čikagoje), WLS (ABC priklausančioje stotyje Čikagoje) ir KPIX San Franciske.
Jis dirbo Baltųjų Rūmų korespondentu ABC News nuo 2012 iki 2016 m. ir buvo vyresnysis teisės ir teisingumo korespondentas, aprėpęs Jerry Sandusky, Michael Jackson ir O.J. Simpson teismus, tarp kitų.
Avila taip pat dirbo nacionaliniu korespondentu NBC Nightly News prieš prisijungdamas prie ABC News komandos. Jis paliko tinklą 2021 m., po inksto transplantacijos. 2023 m. gruodį jis pradėjo dirbti ABC San Diego filialo KGTV kaip vyresnysis tyrimų žurnalistas.
Pasak oficialios ABC News biografijos, Avila pelnė daugybę apdovanojimų, įskaitant du Nacionalinius Emmy apdovanojimus ir penkis Edward R. Murrow apdovanojimus. Jo darbas taip pat pelnė prestižinį Cine Golden Eagle apdovanojimą, Mongerson tyrimų žurnalistikos prizą ir penkis Čikagos apylinkių Emmy apdovanojimus Spot News kategorijoje.
„1999 m. Nacionalinė ispaniškų žurnalistų asociacija pagerbė jį kaip metų reporterį“, – rašoma biografijoje. – „Be to, jis pelnė tris Peter Lisagor apdovanojimus iš Čikagos Headline klubo, laimėdamas už Peru narkotikų karų ir mero Haroldo Washingtono mirties aprėpimą, ir buvo pavadintas geriausiu reporteriu 1989 m.“
Avila taip pat buvo 2019 m. Nacionalinės ispaniškų žurnalistų asociacijos Garbės salės narys.
