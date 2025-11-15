 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Skaudi žinia: mirė legendinės grupės muzikantas

2025-11-15 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 14:00

Legendinis grupės „Sparks“ būgnininkas „Hilly Boy“ Michaels mirė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Legendinis grupės „Sparks“ būgnininkas „Hilly Boy“ Michaels mirė.

0

Tai liūdnu pranešimu socialiniuose tinkluose patvirtino jo grupės nariai, pranešė Mirror.

Pranešė liūdną naujieną

Ikoninį būgnininką pagerbė grupės nariai Ronas ir Russellas Mael: „Su liūdesiu pranešame apie Hilly Boy Michaels mirtį. Jis buvo „Sparks“ būgnininkas „Big Beat“ (1976) eroje, tačiau visada išliko „Sparks“ pasaulio dalimi. Mūsų mintys su jo draugais ir šeima.“

Kol kas priežastis, kodėl jis mirė, nepaskelbta.

