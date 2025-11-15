Skaudi žinia: mirė legendinės grupės muzikantas

Tai liūdnu pranešimu socialiniuose tinkluose patvirtino jo grupės nariai, pranešė Mirror.
Pranešė liūdną naujieną
Ikoninį būgnininką pagerbė grupės nariai Ronas ir Russellas Mael: „Su liūdesiu pranešame apie Hilly Boy Michaels mirtį. Jis buvo „Sparks“ būgnininkas „Big Beat“ (1976) eroje, tačiau visada išliko „Sparks“ pasaulio dalimi. Mūsų mintys su jo draugais ir šeima.“
Kol kas priežastis, kodėl jis mirė, nepaskelbta.
