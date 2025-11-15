Moteris parodė, kaip jos tatuiruotė atrodo po 2 metų: tokio vaizdo nesitikėjo

Atostogautojos pasirinkimu tapo „mielos, plonų linijų tatuiruotė“ – mažytis lėktuvėlis, apsukantis kilpą aplink subtilų begalybės ženklą. Tačiau po dvejų metų dizainas pakito neatpažįstamai: linijos gerokai sutirštėjo, o piešinys prarado aiškumą.
Sunku suprasti, kas pavaizduota
Dabar mažasis lėktuvas taip išsiliejęs, kad iš pirmo žvilgsnio sunku suprasti, kas tai turėjo būti. Kai kurie socialinių tinklų vartotojai juokauja, kad jis labiau primena pingviną nei lėktuvą.
Nancy istorija socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio dėmesio – ir tapo dar vienu priminimu, kad spontaniškos tatuiruotės ne visada išlieka tokios, kokias matome pirmąją dieną.
Nancy savo tatuiruotę paviešino savo „TikTok“ paskyroje, o jos vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė populiarumo.
@nancygill99 ♬ original sound - Whatsername
Sekėjai į jos istoriją reagavo įvairiai – vieni sakė, kad tokioje situacijoje „verktų“. Kiti juokavo, kad piešinys dabar labiau primena angelą ar net „girtą musę“.
Pati Nancy į nesėkmę žiūri su humoru: atsakydama vienam komentatoriui ji parašė, jog „visada svajojo apie pingviną ant kulkšnies“.
