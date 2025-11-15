 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris parodė, kaip jos tatuiruotė atrodo po 2 metų: tokio vaizdo nesitikėjo

2025-11-15 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 14:25

Atostogų metu pasidaryti tatuiruotę daugeliui atrodo kaip smagus ir kūrybiškas būdas įamžinti kelionės prisiminimus. Vis dėlto prieš renkantis meistrą visada patariama atlikti namų darbus. To, deja, nepadarė Nancy Gill – jos Tailande pasidaryta tatuiruotė atrodo visiškai kitaip, nei ji tikėjosi.

Moteris parodė, kaip jos tatuiruotė atrodo po 2 metų: tokio vaizdo nesitikėjo

Atostogų metu pasidaryti tatuiruotę daugeliui atrodo kaip smagus ir kūrybiškas būdas įamžinti kelionės prisiminimus. Vis dėlto prieš renkantis meistrą visada patariama atlikti namų darbus. To, deja, nepadarė Nancy Gill – jos Tailande pasidaryta tatuiruotė atrodo visiškai kitaip, nei ji tikėjosi.

REKLAMA
0

Atostogautojos pasirinkimu tapo „mielos, plonų linijų tatuiruotė“ – mažytis lėktuvėlis, apsukantis kilpą aplink subtilų begalybės ženklą. Tačiau po dvejų metų dizainas pakito neatpažįstamai: linijos gerokai sutirštėjo, o piešinys prarado aiškumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunku suprasti, kas pavaizduota

Dabar mažasis lėktuvas taip išsiliejęs, kad iš pirmo žvilgsnio sunku suprasti, kas tai turėjo būti. Kai kurie socialinių tinklų vartotojai juokauja, kad jis labiau primena pingviną nei lėktuvą.

REKLAMA
REKLAMA

Nancy istorija socialiniuose tinkluose sulaukė didžiulio dėmesio – ir tapo dar vienu priminimu, kad spontaniškos tatuiruotės ne visada išlieka tokios, kokias matome pirmąją dieną.

REKLAMA

Nancy savo tatuiruotę paviešino savo „TikTok“ paskyroje, o jos vaizdo įrašas akimirksniu sulaukė populiarumo.

@nancygill99

♬ original sound - Whatsername

Sekėjai į jos istoriją reagavo įvairiai – vieni sakė, kad tokioje situacijoje „verktų“. Kiti juokavo, kad piešinys dabar labiau primena angelą ar net „girtą musę“.

Pati Nancy į nesėkmę žiūri su humoru: atsakydama vienam komentatoriui ji parašė, jog „visada svajojo apie pingviną ant kulkšnies“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų