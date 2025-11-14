Aktorius atostogų metu buvo skubiai išgabentas į ligoninę: patyrė šokiruojantį įvykį

Po incidento Liamas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, skelbė metro.co.uk.
Incidentas atostogų metu
Jis pasidalino naujienomis su savo sekėjais „Instagram“ tinkle, prie nuotraukos ligoninėje: „Kai tave beveik nužudo beždžionė dykumoje“.
Aktorius atostogavo ir tikėjosi atsipalaiduoti nuo filmavimo darbų, tačiau netikėta situacija parodė, kad gamta gali būti nepastovi ir pavojinga.
Liamas pažadėjo sekėjams, kad netrukus pasidalins daugiau detalių apie incidentą: „Žaidimas baigtas, laukite įrašo, vaikinai… tiesiog palaukite“.
Prieš filmavimąsi seriale „Waterloo Road“, Liamas vaidino Elį ITV seriale „Coronation Street“, kuris buvo Corey Brento (Maximus Evans) draugas – jaunuolis, nužudęs Sebą Frankliną (Harry Visinoni).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!