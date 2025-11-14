 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorius atostogų metu buvo skubiai išgabentas į ligoninę: patyrė šokiruojantį įvykį

2025-11-14 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-14 19:40

Liamas Scholesas (22 m.), serialo „Waterloo Road“ aktorius, patyrė šokiruojantį įvykį savo atostogų metu. Tai, kas turėjo būti rami poilsio proga, pavirto tikru košmaru – vyras buvo užpultas beždžionės dykumoje.

Lašelinė, greitoji (nuotr. 123rf.com)

Liamas Scholesas (22 m.), serialo „Waterloo Road“ aktorius, patyrė šokiruojantį įvykį savo atostogų metu. Tai, kas turėjo būti rami poilsio proga, pavirto tikru košmaru – vyras buvo užpultas beždžionės dykumoje.

REKLAMA
0

Po incidento Liamas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, skelbė metro.co.uk.

Incidentas atostogų metu

Jis pasidalino naujienomis su savo sekėjais „Instagram“ tinkle, prie nuotraukos ligoninėje: „Kai tave beveik nužudo beždžionė dykumoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aktorius atostogavo ir tikėjosi atsipalaiduoti nuo filmavimo darbų, tačiau netikėta situacija parodė, kad gamta gali būti nepastovi ir pavojinga.

REKLAMA
REKLAMA

Liamas pažadėjo sekėjams, kad netrukus pasidalins daugiau detalių apie incidentą: „Žaidimas baigtas, laukite įrašo, vaikinai… tiesiog palaukite“.

Prieš filmavimąsi seriale „Waterloo Road“, Liamas vaidino Elį ITV seriale „Coronation Street“, kuris buvo Corey Brento (Maximus Evans) draugas – jaunuolis, nužudęs Sebą Frankliną (Harry Visinoni).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų