Akimirka, kai Kate Middleton ėmė panikuoti: Williamas vos spėjo gelbėti

Šis momentas Kate, nepratusiai prie visuomenės dėmesio, tapo dideliu iššūkiu, atskleidusiu net ir jos akimirką džiuginančios panikos.
Jaudulys prieš interviu
Nors visam pasauliui atrodė, kad Velso princesė atrodo nepriekaištingai ir ramiai, užkulisiuose tvyrojo įtampa. Būsimoji karalienė, kilusi iš Pietryčių Anglijos grafysčių, interviu „bijojo“, kaip teigė autorė Katie Nicholl savo knygoje „Kate: Būsimoji karalienė“.
Reti kadrai iš interviu dienos atskleidė jaudinantį momentą, kai Williamas turėjo paraginti savo sužadėtinę: „Kvėpuok“. Kate su šypsena atsakė: „Man nelabai sekasi tai!“
Po 15 minučių interviu, kurį stebėjo net trys milijardai žmonių, Kate atsiduso su palengvėjimu, prisipažindama: „Man nesiseka tai daryti!“ Vis dėlto, ji stengėsi atrodyti rami: sąmoningai rankas laikė ant kelių, kad nejudėtų, ir kalbėjo nepriekaištingu akcentu, vilkėdama karališka mėlyna „Issa“ suknele, kuri netrukus tapo „Kate efekto“ simboliu ir buvo išparduota per 24 valandas.
Karališkosios piršlybos Kenijoje ir Dianos žiedas
Pora patvirtino, kad Williamas pasipiršo per romantišką kelionę į Keniją, II Ngwesi namelyje netoli Rutundu ežero. Kate apibūdino piršlybas kaip „visišką šoką“ ir liko „be žado“, nors jiedu jau buvo kalbėję apie santuoką.
Princas Williamas paaiškino, kodėl delsė pasipiršti, sakydamas, kad norėjo suteikti Katei laiko „atsitraukti“, jei ji negalėtų susidoroti su būsimos karalienės gyvenimu, ir norėjo „suteikti jai geriausią galimybę įsitvirtinti“.
Jis pasipiršo su ypač brangiu ir sentimentaliu paveldu – savo velionės motinos, princesės Dianos, 12 karatų ovalo formos Ceilono mėlynojo safyro ir deimantų sužadėtuvių žiedu. Williamas paaiškino:
„Tai mano motinos sužadėtuvių žiedas ir man jis labai ypatingas, kaip ir Kate dabar man yra labai ypatinga. Buvo teisinga šiuos du dalykus sujungti. Tai buvo mano būdas įsitikinti, kad mama nepraleistų šios dienos.“
Iš draugystės gimusi meilė
Interviu metu pora atskleidė ir detalių apie savo universiteto romaną, kuris išsivystė iš draugystės. „Iš pradžių buvome draugai ilgiau nei metus. Nuo tada viskas tiesiog išsivystė,“ – sakė Williamas.
Kate prisiminė, kaip raudonavo per pirmąjį susitikimą ir greitai pasišalino.
Nors santykiai ne visada buvo sklandūs (pora buvo išsiskyrusi 2007 m.), Kate teigė, kad tai padarė ją „stipresniu žmogumi“.
Prieš viešai paskelbiant apie sužadėtuves, Williamas paprašė Kate tėvo, Michaelo Middletono, palaiminimo, o taip pat gavo sutikimą iš savo brolio, Princo Harry, naudoti motinos žiedą. Svarbiausia – jis turėjo gauti leidimą iš savo močiutės, velionės Karalienės Elžbietos II, kuri išreiškė didelį palaikymą poros santykiams. Kate prisiminė, kad Karalienė buvo „labai draugiška“ per pirmąjį susitikimą. Karalius Charlesas taip pat išreiškė savo šiltus jausmus porai, prisimindamas Keniją kaip vietą, kurioje „mano sūnus, Velso princas, pasipiršo savo žmonai, dabar mano mylimai marčiai.“
Vestuvės ir būsimas gyvenimas
Interviu ne tik patvirtino artėjančias vestuves (kurios įvyko kitais metais Vestminsterio abatijoje), bet ir pažymėjo naujo karališkosios šeimos etapo pradžią. Williamas kalbėjo apie norą, kad Kate ir jos šeima gautų „geriausią patarimą“, o jiedu abu nekantravo praleisti likusį gyvenimą kartu.
Kaip patvirtina vėlesni įvykiai, nors jaunoji Kate ir rizikavo laukdama savo Princo, sena patarlė pasitvirtino: „Geri dalykai ateina tiems, kurie laukia.“
