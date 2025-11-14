Žinoma žurnalistė negalėjo patikėti, ką jai pasakė princas Williamas: emocijos tapo nevaldamos

Už tai ji sulaukė ir karališko dėmesio – princas Williamas jai nusiuntė specialią palaikymo žinutę, rašo independent.co.uk.
Penki maratonai per penkias dienas
Sara šią savaitę įgyvendina vadinamąjį „Great Northern Marathon Challenge“ – penki maratonai per penkias dienas. Finalas – jau šį penktadienį Pudsyje, Lydse, kur ji pasieks galutinį tašką su savo skiriamuoju Pudsey meškučio kuprinės simboliu.
Kelionė prasidėjo Kielderio miške ir tęsėsi per Nortumberlendą, Durhamą, Šiaurės Jorkšyrą ir Vakarų Jorkšyrą.
Tai – ilgiausias iššūkis, kokį kada nors atliko „Radio 2“ komanda, o ketvirtadienį eteryje Trevoras Nelsonas paskelbė, kad paaukota suma peržengė 3 mln. svarų ribą. Iki penktadienio ji išaugo dar labiau – viršijo net 4 mln..
Princas Williamas: „Tauta tavimi didžiuojasi“
Sara sulaukė ypatingo palaikymo iš sosto įpėdinio princo Williamo. Jo vaizdo žinutė buvo sugrota „Radio 2“ eteryje.
„Sara, milžiniškos sveikinimai už tai, ką darai. Tu jau beveik finiše, visai nedaug liko. Žinau, kad Pudsey žmonės tave pasitiks išskėstomis rankomis, dideliais apkabinimais ir, tikiuosi, tavo mėgstamiausiais crumpets. Tęsk, tu pasirodei fantastiškai, ir tauta didžiuojasi tavimi“, – sakė princas.
Sarah neslėpė, kad tokie žodžiai ją sujaudino.
„Tai neįtikėtina“ – sako Sara
Išgirdusi apie surinktą sumą, vedėja pravirko:
„Tai neįtikėtina. Kiekvienas, kuris paaukojo penkis ar dešimt svarų – jūs tai padarėte. Ačiū visiems, kas prisidėjo, jūs esate nuostabūs“, – sakė ji.
Ji taip pat pabrėžė ir įkvepiantį moterų palaikymą:
„Mes nesame kažkokio amžiaus moterys – mes esame moterys virš 50. Ir tai tik pradžia. Man patinka būti 50-ies“, – juokėsi ji.
Per vieną iš iššūkio etapų Sara sulaukė skambučio ir iš savo mamos bei sesers, kurios šiuo metu yra Indijoje.
