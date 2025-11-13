 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prieš mirtį karalienę Elžbietą II nuliūdino princo Williamo elgesys: atskleista, kas įvyko

2025-11-13 19:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 19:20

Naujoje knygoje teigiama, kad velionė karalienė Elžbieta II prieš mirtį nerimavo, jog jos mylimas anūkas princas Williamas gali tapti „įžymybe–monarchu“ ir pernelyg atsiriboti nuo tradicinio karališkojo pareigos jausmo.

Karalienė Elžbieta II, princas Williamas (nuotr. SCANPIX)
13

0

Apie tai rašoma britų autoriaus Roberto Jobsono knygoje „The Windsor Legacy: A Royal Dynasty of Secrets, Scandal and Survival“ („Vindzorų palikimas: karališkoji dinastija, paslaptys, skandalai ir išlikimas“), kurios ištraukas paskelbė „Daily Mail“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Princas Williamas ir Kate Middleton
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Williamo žodžiai nuliūdino karalienę

Pasak autoriaus, paskutiniaisiais gyvenimo metais 96-erių karalienę kartais erzino Williamo griežtumas ir tai, kad jis kai kada pirmenybę teikdavo asmeniniam gyvenimui, o ne karališkoms pareigoms.

Vienas tokio elgesio epizodų įvyko 2022 m. liepą, kai Elžbieta II dėl pablogėjusios sveikatos paprašė anūko pavaduoti ją atidarant naują hospiso skyrių Berkšyre. Williamas atsisakė, paaiškinęs, kad turi tėvystės pareigų ir negali dalyvauti renginyje.

Šis atsisakymas, kaip rašo Jobsonas, karalienę labai nuliūdino. Ji su ironija pastebėjo: „Argi tam neturime auklių ir apsaugos darbuotojų?“

Galiausiai Elžbieta II į renginį išvyko su princese Ana, ir tai tapo paskutiniu jos oficialiu pasirodymu Anglijoje prieš mirtį 2022 m. rugsėjo 8 dieną.

Autorius pažymi, kad tais metais Williamas dalyvavo vos 190 oficialių renginių, kai tuo metu jo tėvas, dabartinis karalius Karolis III, – beveik 500. Pasak Jobsono, šį skirtumą lemia Williamo noras suteikti savo vaikams stabilią ir ramią vaikystę, kurios pats buvo netekęs po tėvų skyrybų. 

Šiandien princas Williamas, vyresnysis karaliaus Karolio III sūnus, yra pirmasis įpėdinis Didžiosios Britanijos sostui. 

