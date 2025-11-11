 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Williamo ir Kate vaikams nėra leidžiamas 1 įprastas dalykas: dėl to šeimoje kyla įtampa

2025-11-11 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 15:25

Velso princas Williamas atskleidė, kad jųdviejų su Kate Middleton vyriausias sūnus, 12-metis princas George’as, greičiausiai netrukus sulauks savo pirmojo mobiliojo telefono – tačiau su tam tikrais apribojimais.

Princas Williamas ir Kate Middleton su vaikais: princais George'u ir Louisu ir princese Charlotte (nuotr. SCANPIX)
13

Velso princas Williamas atskleidė, kad jųdviejų su Kate Middleton vyriausias sūnus, 12-metis princas George'as, greičiausiai netrukus sulauks savo pirmojo mobiliojo telefono – tačiau su tam tikrais apribojimais.

Princas jau anksčiau buvo sakęs, kad nė vienas iš jo trijų vaikų – George’as (12), princesė Charlotte (10) ir princas Louisas (7) – dar neturi mobiliųjų telefonų. Tačiau, pasak jo, šis klausimas šeimoje tampa vis sudėtingesnis.

Princas Williamas ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Atskleidė, kodėl neleidžia to vaikams

Savo vizito Brazilijoje metu, kur dalyvavo „Earthshot Prize“ apdovanojimuose, princas Williamas kalbėjosi su televizijos laidų vedėju Luciano Hucku. Pokalbio metu jis pripažino, kad šiandien tėvams itin sunku apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų ir skaitmeninio pasaulio įtakos, rašo PEOPLE. 

„Mūsų vaikai neturi telefonų. Manau, kai George’as pradės lankyti vidurinę mokyklą, galbūt jis turės telefoną – bet be interneto prieigos“, – sakė princas Williamas.

Jis su šypsena pridūrė: „Tiesą sakant, šis klausimas pamažu tampa gana įtemptas.“

Vis dėlto princas pabrėžė, kad sūnus supranta tėvų motyvus: „Mes aiškiname, kodėl manome, kad dar ne laikas. Mano problema – interneto prieiga. Vaikai internete gali pamatyti per daug dalykų, kurių jiems dar nereikia matyti. Todėl paprastas telefonas, kuriuo galima tik skambinti ar rašyti žinutes – vadinamasis „senamadiškas telefonas“ – man atrodo visai tinkamas pasirinkimas.“

Kalbėdamas apie šeimos gyvenimą Windsore, kur karališkoji pora neseniai persikėlė į naujus namus „Forest Lodge“, princas Williamas juokavo esąs „taksi vairuotojas“, nes dažnai vežioja vaikus į mokyklą, sporto treniruotes ir draugų susitikimus.

„Ar pats vežate juos į mokyklą?“ – paklausė vedėjas.

„Taip, žinoma. Beveik kasdien. Mes su Catherine tai darome pakaitomis – nors, tiesą sakant, ji turbūt daro didesnę dalį šių „reisų“, – šypsojosi princas.

Williamas su žmona stengiasi suteikti savo vaikams kuo normalesnę vaikystę, nepaisant jų karališkojo statuso.

„Vaikai atrodo laimingi – ir tai daug pasako. Daug šilumos ir stabilumo į jų gyvenimą įneša Catherine Ji pati augo paprastoje, darnioje šeimoje, todėl puikiai supranta, kaip svarbu leisti laiką kartu“, – sakė šaltinis iš rūmų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

