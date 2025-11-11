 
Princo Williamo ir Kate Middleton gyvenime – naujas etapas

Princas Williamas ir jo žmona Kate Middleton surengė nedidelę privačią šventę, minėdami ankstyvą persikėlimą į naujus namus – Forest Lodge, esančius Anglijos Vindzoro Didžiajame parke.

Princas Williamas ir jo žmona Kate Middleton surengė nedidelę privačią šventę, minėdami ankstyvą persikėlimą į naujus namus – Forest Lodge, esančius Anglijos Vindzoro Didžiajame parke.

Pasak „Daily Mail“, vakarėlis vyko vietos bare ir buvo skirtas padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie naujųjų namų įrengimo.

„Pora labai mielai norėjo padėkoti visiems, kurie negailėdami jėgų padėjo,“ – sakė šaltinis leidiniui.

Naujas etapas po sunkumų

Velso princas ir princesė, kurie priklauso „Crown Estate“ klubo nariams, susirinko kartu su vietos gyventojais bei darbuotojais. Jie vaišinosi ir gėrė, dėkodami už tai, kad naujojo namo statybos buvo baigtos anksčiau nei planuota.

Iš pradžių planuota, kad šeima įsikurs iki Kalėdų, tačiau projektas buvo užbaigtas gerokai anksčiau.

Dar liepos mėnesį buvo pranešta, kad Williamas ir Kate, auginantys tris vaikus – princą George’ą (12 m.), princesę Charlotte (10 m.) ir princą Louisą (7 m.) – nusprendė išsikelti iš Adelaide Cottage, nes šie namai tapo per maži šeimai.

Šaltinis laikraščiui „The Sun“ pasakojo, jog sprendimas persikelti buvo susijęs ir su noru palikti už nugaros sudėtingą laikotarpį, kai 2024 m. kovą Kate buvo diagnozuotas vėžys.

„Persikėlimas suteikia jiems galimybę pradėti naują gyvenimo etapą, palikti už savęs kai kurias liūdnesnes prisiminimus,“ – sakė šaltinis.

Pasak artimųjų, Kate Middleton sveikatos būklė šiuo metu yra stabili, o liga – remisijoje.

