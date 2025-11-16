Paaiškėjo, kaip princo Williamo ir Kate vaikai sužinojo, kad mama serga vėžiu

Jis atskleidė, kad kartu su žmona Kate nusprendė pasakyti vaikams visą tiesą apie jos vėžio diagnozę – po to, kai šie ėmė užduoti sudėtingus klausimus, rašo mirror.co.uk.
Sunkūs metai visai karališkajai šeimai
Praėjusiais metais, kuriuos pats Williamas apibūdino kaip „žiaurius“, vėžio diagnozę išgirdo ne tik Kate Middleton, bet ir jo tėvas – karalius Karolis III, kuris vis dar tęsia gydymą.
Kate tuo metu pradėjo profilaktinę chemoterapiją, kurią baigė vasarą, o šių metų pradžioje paskelbė, kad yra remisijoje.
Naujausiame interviu su Brazilijos TV laidų vedėju Luciano Hucku, kuris praeitą savaitę vedė „Earthshot Prize“ apdovanojimus Rio de Žaneire, princas pasakojo, kaip su šia situacija tvarkėsi jis ir jų vaikai – 12-metis princas George'as, 10-metė princesė Charlotte ir septynerių princas Louisas.
„Nuslėpti tiesos nuo vaikų tiesiog neįmanoma“
„Kiekviena šeima turi savo sunkumų ir iššūkių, – sakė Williamas, – manau, kad tai labai individualu ir priklauso nuo konkretaus momento, kaip nusprendi su tuo tvarkytis.“
„Mes nusprendėme daug daugiau kalbėtis su savo vaikais. Kartais atrodo, kad pasakoji per daug – gal ir nereikėtų, bet dažniausiai tiesos slėpimas nuo jų tiesiog neveikia.
Todėl mes stengiamės kartu su jais aiškintis, ką jie jaučia, kodėl taip jaučiasi, duodame kitų perspektyvų, kad jie patys lengviau suprastų savo emocijas“, – kalbėjo Williamas.
Pasak princo, kuo daugiau lieka neatsakytų klausimų, tuo daugiau jų kyla. „Tai visada pusiausvyros klausimas, – pridūrė jis, – kiek pasakyti? Kada pasakyti? Nėra jokio vadovo, kaip būti tėvu – turi tiesiog pasikliauti savo instinktais.“
Kasdienybė už rūmų sienų
Pokalbis, paskelbtas Hucko „Instagram“ paskyroje, turinčioje 23 milijonus sekėjų, buvo nufilmuotas praėjusią savaitę, kai Williamas lankėsi Brazilijoje dėl aplinkosauginių apdovanojimų ir sakė kalbą COP30 klimato kaitos viršūnių susitikime Beleme.
Kylant į legendinį Sugarloaf kalną, princas suteikė žurnalistui retą žvilgsnį į gyvenimą už rūmų sienų ir papasakojo, kiek laiko jis ir Kate skiria vaikams.
„Aš – tiesiog jų taksistas, Luciano, – juokėsi Williamas, – vežu juos į sporto varžybas, žaidžiu su jais sode, kai tik galiu. Mokyklos reikalus dalinamės – nors, tiesą sakant, Kate turbūt atsako už didžiąją jų dalį.“
Interviu metu Huckas padovanojo princui nuotrauką, kurioje užfiksuota jo velionė mama, princesė Diana, per jos 1991 metų vizitą San Paule, Brazilijoje.
„Kartais toks atvirumas padeda vaikams matyti platesnį vaizdą, – sakė Williamas, – kad jie galėtų labiau atsipalaiduoti, užuot galvoję: „ką jūs slepiat?“, „ko aš nežinau?“ ar „kodėl tai vyksta?“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!