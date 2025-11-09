Karalius Karolis lll su karaliene Camilla miega atskirai: paaiškėjo, kodėl

Apie tai prakalbo karališkasis ekspertas, skelbė mirror.co.uk.
Miega atskirai
Karalius Karolis III kartais miega atskirai nuo karalienės Camillos dėl mažai žinomos sveikatos būklės, kuri naktį veikia jo kvėpavimą, teigia karališkasis autorius Robertas Jobsonas.
Savo neseniai išleistoje knygoje „The Windsor Legacy: A Royal Dynasty“ jis atskleidė, kad Karalius kenčia nuo „varginančios miego apnėjos“.
Autorius taip pat teigė, kad monarchas dabar naudoja CPAP (nuolatinio teigiamo oro slėgio) aparatą, kad palaikytų kvėpavimo takų atvirumą ir išvengtų kvėpavimo sutrikimų. Miego apnėja – būklė, kai kvėpavimas miegant periodiškai sustoja – gali sukelti didžiulį nuovargį, prastą koncentraciją ir kitas sveikatos problemas, jei jos nebus gydomos.
Karolio kovą su nuovargiu anksčiau pabrėžė princas Harry 2018 m. BBC dokumentiniame filme „Prince, Son and Heir: Charles at 70“, kai jis atskleidė, kad jo tėvas dėl išsekimo kartais užmigdavo prie stalo su dokumentais prikibusiais prie veido.
R. Jobsonas rašė, kad Karolio gyvenimas ir energijos lygis smarkiai pagerėjo, kai jis pradėjo naudoti CPAP aparatą, kurį jam pristatė buvęs JAV viceprezidentas Alas Goras Highgrove rezidencijoje. Šis prietaisas nuolat palaiko oro slėgį ir kvėpavimo takų atvirumą, užkertant kelią sutrikimams, nors dėl to Karolis ir Camilla kartais miega atskirai.
Nepaisant sveikatos iššūkių, Karolis ir toliau palaiko užimtą tvarkaraštį. Pagal knygą, karalius dažnai juokauja su draugais, sakydamas, kad pasiekė „nerimą keliančiai susilpnėjusią gyvenimo stadiją“ ir apibūdina ją kaip „sudėtingą konfliktų ir chaoso mišinį“, nors artimi žmonės žino, kad už šio humoro slypi tiesa.
Karaliaus Karolio sveikata pastaruoju metu kelia susirūpinimą po to, kai 2024 m. vasarį buvo paskelbta, kad jam diagnozuota nespecifinė vėžio forma, ir jis netrukus pradėjo gydymą. Po to karalius kelias savaites nesilankė viešuose renginiuose, tačiau tęsė savo konstitucinę veiklą kaip valstybės vadovas – tvarkė dokumentus ir rengė privačius susitikimus. Jis atnaujino viešąsias pareigas 2025 m. balandžio pabaigoje, kai kartu su Camilla lankėsi vėžio gydymo centre.
