TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

78-erių karalienei sutriko sveikata: gerbėjai sunerimę

2025-09-17 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 11:25

Rugsėjo 16 d. Vestminsterio katedroje Londone vyko Kento hercogienės Katharine laidotuvės. Tačiau Bakingamo rūmai patvirtino, kad karalienė Camilla nedalyvavo mišiose kartu su karaliumi Karoliu lll.

Susirgus karalienei Camillai siunčia perspėjimą visiems: štai į ką nevalia numoti ranka (nuor. SCANPIX ir 123rf.com)

Rugsėjo 16 d. Vestminsterio katedroje Londone vyko Kento hercogienės Katharine laidotuvės. Tačiau Bakingamo rūmai patvirtino, kad karalienė Camilla nedalyvavo mišiose kartu su karaliumi Karoliu lll.

2

Pranešama, kad Camilla sveiksta po ūminio sinusito, skelbė mirror.co.uk.

Prakalbo apie sveikatą

Kaip teigiama oficialiame pareiškime, Camilla šiuo metu sveiksta.

„Su dideliu apgailestavimu Jos Didenybė Karalienė atsisako dalyvauti šios popietės Requiem mišiose, skirtose Kento hercogienei, kadangi sveiksta po ūminio sinusito. Jos mintys ir maldos bus su Kento hercogu ir visa šeima“, – teigiama oficialiame rūmų pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kento hercogas buvo informuotas apie Camillos sprendimą ir, kaip skelbiama, visiškai jį supranta. Jis perdavė jai linkėjimus ir viliasi, kad greitai pasveiks.

Camilla vakar ryte išvyko iš Škotijos ir keliavo į Vindzorą poilsiui.

78-erių Camilla turėjo prisijungti prie karaliaus ir kitų karališkosios šeimos narių atsisveikinimo su hercogiene ceremonijoje.

Dar prieš tai, kai rūmai oficialiai paskelbė apie karalienės nedalyvavimą, Kensingtono rūmai pranešė, kad princas Williamas ir princesė Kate dalyvaus laidotuvėse kartu su karaliumi Karoliu lll.

Primename, kad Williamas ir Kate pagerbė hercogienės (92 m.) atminimą jautria žinute: „Šiandien mūsų mintys yra su Kento hercogu ir jo šeima, ypač su George'u, Helen ir Nicholiu. Hercogienė nepailsdama dirbo padėdama kitiems ir rėmė daugybę iniciatyvų, ypač per savo meilę muzikai. Ji labai trūks šeimai“, – rašė jie.

Karalius ir Camilla taip pat pagerbė hercogienę socialiniuose tinkluose išplatintu pranešimu: „Karalius ir Karalienė bei visi Karališkosios šeimos nariai jungiasi prie Kento hercogo, jo vaikų ir anūkų gedint šios netekties ir su meile prisimena hercogienės viso gyvenimo atsidavimą organizacijoms, su kuriomis ji buvo susijusi, jos aistrą muzikai bei empatiją jaunimui.“

